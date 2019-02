Skalp Hejnové byl navíc, vrací se k republikovému mistrovství Vondrová

Třeba to jednou bude její poznávací znamení stejně jako rukávy u sprinterského kolegy Pavla Masláka.

Čerstvá halová mistryně republiky na čtvrtce Lada Vondrová totiž na dráze nedá ani ránu bez podkolenek, čímž je ve startovním poli spíš výjimkou. Na víkendovém šampionátu v Ostravě, kde Vondrová novým osobním rekordem 52,67 vteřiny potvrdila limit pro evropský šampionát v Glasgow, byla vítěznou barvou tmavě růžová.

„K nějaké lepší výkonnosti mi to asi nepomáhá, ale bez podkolenek bych fakt běžet nemohla. Na závodech je nosím odjakživa, už to mám v hlavě zakódované,“ líčí 19letá sportovkyně z pardubické Hvězdy. Proto s sebou raději vozí vždycky dvoje - že by je zapomněla, to se prý ještě nestalo.

Ve finále v Ostravě, v němž získala své premiérové zlato v seniorské kategorii, s nimi předstihla i výtečnou překážkářku Zuzanu Hejnovou, o 44 setin.

„Jsem strašně šťastná. Samozřejmě mě nejvíc těší ten osobák a první místo. Skalp Zuzky Hejnové už je navíc,“ uvedla pro web Českého atletického svazu. „Doufala jsem, že vyhraju, i když jít tam jako favoritka bylo trochu skličující. Stát se může všechno,“ pokračovala.

Zuzana Hejnová (vlevo) dobíhá do cíle závodu na 400 metrů na halovém šampionátu v Ostravě na druhém místě, z vítězství se raduje Lada Vondrová.

V předchozím rozběhu se svěřenkyně trenéra Jaroslava Jóna soustředila jen na postup, na bezpečně první místo jí stačil čas 55,54 vteřiny.

„Šla jsem do toho s tím, že je mi jedno, jakou budu mít ve finále dráhu,“ přiblížila Vondrová.

V přímé bitvě o medaile pak cíleně sbíhala k vnitřku jako první.

„Bylo to rychlejší, než jsem si myslela, ale vydržela jsem do konce,“ oddechla si.

Rozpumpovaný organismus se tentokrát po finiši vracel do klidového režimu pomaleji, než bývá zvykem. „Obyčejně jsem tak do dvaceti minut úplně v pohodě, ale teď to bylo delší, protože jsem z toho byla vyjukaná a pořád se mě někdo na něco ptal,“ vysvětlovala.

Nic to nemění na faktu, že v dějišti populární Zlaté tretry se Vondrové mimořádně daří; z loňského září má odtamtud i svůj rekord pod otevřeným nebem s hodnotou 52,96 vteřiny.

„Venku je Ostrava nejlepší, chodí tam spousta lidí. Ale v hale raději závodím v Praze,“ tvrdila přitom.

V tomto a příštím týdnu se bude chystat na šampionát do Skotska (1. až 3. března), kde nastoupí jen v individuálním závodě.

„Naše štafeta se tam bohužel nekvalifikovala, i když jsme se o to pokoušely,“ poznamenala Vondrová. „Pojedu si tam zase zlepšit osobák a chtěla bych se dostat do semifinále. Potom se uvidí,“ nastínila.

A plány na další posouvání osobního maxima?

„Kdyby se mi letos podařilo srazit čas pod 52,5 vteřiny, tak by to bylo úplně skvělé,“ zasnila se dívka, již letos čeká maturita na pardubickém Sportovním gymnáziu.

Á propos, zkouškou z dospělosti se zatím nijak nestresuje.

„Ve škole nám vycházejí vstříc, zvládám to dobře. Zatím jsem kvůli tomu nemusela nijak omezovat tréninky, dávám přednost sportu,“ podotkla talentovaná sprinterka.