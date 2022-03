Mám více tejpů než holé kůže. Vondrová se k vítězství protrápila

Pořád vás trápí zdraví?

Je to furt stejný, dala jsem si volno. Zlepšilo se to, ale když jsem do toho zase začala šlapat, tak se problémy vrátily. Největší jsou okolo třístovky, když běžím v zatáčce v první dráze, strašně se zatáhnu, zvednu ramena a více méně běžím sprintersky, frekvenčně. Není to můj styl a nejde mi.

Jak řešíte potíže s fyzioterapeuty?

Strávila jsem u nich teď víc času než na tréninku. Ale nemůžeme najít, kde problémy začínají, protože mi to uvolní, ale na tréninku se znova celá stáhnu.

Nastoupila jste do finále, proč jste nezůstala jen u rozběhu?

Protože jsem kopyto a včera jsem zaběhla 52,20, tak jsem musela běžet ještě jednou.

Kdybyste včera zvládla čas pod 52 sekund, tak byste dneska neběžela?

Asi ne, přece jen se to zhoršuje. Teď mám více tejpů než holé kůže a není to dobré před mistrovstvím světa. Ale potřebovala jsem se trošku ujistit, že to tam je a že takový čas dokážu zaběhnout.

I když se necítíte dobře, tak zaběhnete čas 51,90…

Určitě, ale nedělá mi to radost. Běžím udřeně. Na tréninku běhám dobré časy, ale když se dostanu do závodního tempa, tak se stáhnu a nejde mi to.

Plánujete odpočinek před mistrovstvím světa?

Už jsem si odpočinula, a když jsem znova obula tretry, tak to bylo ještě horší. Musím ještě za fyzioterapeutem a pokusíme se držet nejlepší možný stav.

Kromě vás se na mistrovství světa kvalifikovala i Tereza Petržilková. V cíli říkala, že jste jí závod odvodila. Jak se to poslouchá?

Jsem na to zvyklá. Více méně tady takhle běhám vždycky. Já první a holky za mnou, ale když jim to pomáhá k dobrý výkonům, tak proč ne. Těší mě, že tady jsou lepší a lepší čtvrtkařky.

Byla kousek za vámi. Vnímala jste ji?

Necítila jsem ji na zádech, asi by musela být ještě o kousek blíž. Slyšela jsem ji za sebou okolo 300 metrů, že se drží, tak jsem si říkala, že asi běžím rychle.

Petržilková byla v cíli o poznání veselejší. „Strašně jsem si splnění limitu přála, byla to moje cílová meta na letošní sezonu.“ Během roku navíc prodělala covid a skládala závěrečné státní zkoušky. „Už jsem magistr. Teď se můžu stoprocentně koncentrovat na atletiku.“

Taktika jí vyšla do puntíku. „Věděla jsem, že Lada půjde dobře. Chtěla jsem seběhnout za ní a držet se jí, co nejdéle. Po mně nikdo nešel, takže ten závod byl hezky plynulý,“ komentovala Petržilková.