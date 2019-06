Nastupuje nová Hejnová? Vondrová v devatenácti zářila v Edenu

Vondrová překonala osobní maximum i vlastní rekord šampionátu už v rozběhu, finále je na programu v neděli.

Dosaženým časem, kterým se zlepšila o 73 setin, se Vondrová suverénně ujala vedení v evropských tabulkách ve své věkové kategorii. Dosud vedoucí Polku Natalii Kaczmarekovou předčila o 57 setin a pasovala se do role favoritky ME do 23 let, které bude v červenci hostit švédské Gävle.

Atletka Hvězdy Pardubice v Edenu zvolila náročnou kombinaci startů na hladké i překážkářské čtvrtce, na které se o necelé dvě hodiny později kvalifikovala do finále jako vítězka svého rozběhu.

Životní formu ukázala ve své vedlejší disciplíně 400 metrů překážek už v úterý na mítinku Praga Academica razantním zlepšením osobního maxima o dvě sekundy na 56,81, dnes jí na pohodlný postup stačil čas 59,12.

Nejlepší český výkon roku i rekord šampionátu předvedla také výškařka Lada Pejchalová, jež překonala 189 centimetrů.