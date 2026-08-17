KOMENTÁŘ: Ani medaile, ale co je horší, ani výkony. Atleti musí po selhání zabrat

Jistě, nedalo se čekat, že budou zářit stejně jako junioři, kteří na nedávném MS získali čtyři medaile, nebo snad jako dorostenci se třinácti cennými kovy z červencového ME.
Ale že v Birminghamu nasbírají víc zranění než úspěchů? Jen sedm umístění v top 10 a žádné na stupních vítězů? Že v pořadí národů skončí až na 21. místě ze 34 zemí?
To je velké zklamání. A také mnoho důvodů k zamyšlení, jak dál.
Bráno ze širšího pohledu, atleti napodobili fotbalisty i hokejisty, kterým letošní šampionáty také vůbec nevyšly. Nejsou sami, kdo zaostává. A o to bolavější další takový neúspěch je.