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KOMENTÁŘ: Ani medaile, ale co je horší, ani výkony. Atleti musí po selhání zabrat

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
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  12:00

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Zklamaná čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel poté, co na ME v Birminghamu nezískala medaili. | foto: AP

Od našich zpravodajů ve Velké Británii - Kdo ví, jestli tahle paralela reprezentačního kapitána Ladislava Krejčího, když osobně dorazil na mistrovství Evropy v Birminghamu, taky nenapadla. Podobně jako před dvěma měsíci fotbalisté na světovém šampionátu odjíždí čeští atleti z vrcholné akce sezony zklamaní. A drtivá většina z nich po mdlých výkonech.

Jistě, nedalo se čekat, že budou zářit stejně jako junioři, kteří na nedávném MS získali čtyři medaile, nebo snad jako dorostenci se třinácti cennými kovy z červencového ME.

Ale že v Birminghamu nasbírají víc zranění než úspěchů? Jen sedm umístění v top 10 a žádné na stupních vítězů? Že v pořadí národů skončí až na 21. místě ze 34 zemí?

To je velké zklamání. A také mnoho důvodů k zamyšlení, jak dál.

Bráno ze širšího pohledu, atleti napodobili fotbalisty i hokejisty, kterým letošní šampionáty také vůbec nevyšly. Nejsou sami, kdo zaostává. A o to bolavější další takový neúspěch je.

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