Mäki čeká miminko. Stihnout Tokio? Maluju si to tak, že se to dá zvládnout, věří

Na konci tiskové konference k pražskému závodu série Runway Run si vzal slovo předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. „Také to bude jedna z posledních akcí, kdy budete moci spatřit Kristiinu,“ lákal fanoušky. „Proč? To vám řekne sama.“

„Budu mít totiž miminko,“ vyhrkla Mäki.

Semifinalistka patnáctistovky na loňském světovém šampionátu v Dauhá prozradila, že je ve čtvrtém měsíci těhotenství. Potomka čeká na začátku ledna, shodou okolností na narozeniny otce Filipa Sasínka.

Jak se těšíte?

Těším se, doufám, že budu dobrá mamka, ale myslím si, že Filip bude lepší taťka než já mamka (smích).

Proč?

On je totiž takový přísnější.

A jak se těší on?

Z toho jsem trochu nervózní, protože Filip se začal těšit dřív než já. Má už vybraný kočárek a takové nosítko. To já jsem ještě nic nevybírala. Ale jsem ráda, že je takový.

Plánovali jste to tak vzhledem k odloženým olympijským hrám?

Neplánovali jsme to vůbec, bylo to pro mě velké překvapení. Ale jsem moc ráda, že to vyšlo. Teď je navíc takový rok, kdy se kvůli zmrazenému rankingu špatně hledá motivace.

Myslíte si, že je reálné vrátit se tak, abyste hry příští léto stihla?

Maluju si to tak, že se to dá stihnout. Už jsem si dělala průzkum atletek, které byly těhotné, za jak dlouho se potom vrátily. Myslím si, že nebude úplně těžké se vrátit fyzicky, ale spíš skloubit to, že nás bude o jednoho víc.

Budete muset víc plánovat.

Věřím tomu, že by to mohlo jít. Tím, že jsme oba atleti, tak se v tréninku můžeme nějak vystřídat. Uvidíme, možná si to maluju moc pozitivně, ale chci do toho dát všechno.

Pomůže vám s hlídáním i rodina?

Mamky už si zamlouvaly termín, kdy hlídat. Moc se to sice nedá srovnávat, ale na vysoké škole jsem taky neustále musela přemýšlet, kdy půjdu do školy a kdy na trénink, aby se to dalo všechno stihnout.

Doufáte tedy, že využijete zkušenosti ze studií.

Vím, že tohle je něco jiného, ale možná nějaká společná věc v organizaci času se tam najde. Takže věřím, že to zvládnu. Samozřejmě ale takhle mluví asi všichni, kdo čekají děti, za rok za vámi pak přijdou a říkají: Co jsem to předtím povídala?

Kdy byste se chtěla potom vrátit do tréninku?

Samozřejmě nechci nic ohrozit. Nevím, jaká bude zdravotní situace, ale když mi to tělo dovolí, tak bych chtěla začít běhat co nejdřív. Ještě jak jsem na běhání závislá, tak si moc neumím dát pauzu.

Kriistina Mäki (třetí zleva) v ozběhu na 1500 metrů na ME.

Nebudete se teď doma nudit? Ještě nedávno jste kombinovala studium architektury s vrcholovou atletikou, na tolik volného času asi nejste zvyklá.

Trochu se toho bojím. Ale věřím, že si něco najdu, určitě budu chtít rýsovat… V tom vidím budoucnost, atletiku nelze dělat donekonečna. Byla by škoda to zapomenout, když jsem to studovala tak dlouho.

Vyzvídala jste u Evy Vrabcové Nývltové, jak to chodí? Ta na konci dubna porodila dceru Adélku, dva měsíce poté už absolvovala štafetový běh v rámci trutnovského půlmaratonu.

Eva to zatím neví, moc lidí to do dneška vlastně nevědělo. Ale když doběhla, gratulovala jsem jí, protože to je pecka, když dva měsíce po porodu běží takhle.

A u Barbory Špotákové?

U té ano, ta mi říkala, že během toho chodila i běhat a že se udržovala. Prý návrat nebyl tak špatný, co je horší, tak je organizace času. Věřím, že to zvládnu.

Teď trénujete ještě naplno?

Nedá se říct, že úplně naplno. Omezila jsem nějaké tréninky, ale zatím je můj zdravotní stav v pořádku, takže zatím trénuju celkem normálně.

A co svatba?

Domluvili jsme se, že se nechci vdávat, když jsem těhotná, zbytek už není na mně… (smích).