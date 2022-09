Zadek bolel, vítr štval. Mäki ale první půlmaraton nadchl: Běžci mi fandili

„Běželo se mi hodně dobře, ale poslední čtyři kilometry byly do protivětru, a to já nehraju. To je hrozné. Vítr mě štval,“ mračila se jinak spokojená atletka, která má i finské občanství po otci.

Za cíl si dala čas pod 1:15 hodiny, což s rezervou zvládla. Rychlejší byla jen vítězná Ukrajinka Valeria Ziněnková, jež trasu dlouhou 21,0975 kilometru zdolala o tři minuty rychleji. „Tady je důležité držet tempo a já byla od pátého kilometru sama. Myslím, že by to šlo i líp, kdyby se mnou někdo běžel a trochu vítr rozrážel.“

Pro srovnání, národní rekord v půlmaratonu drží od března Moira Stewartová, v Istanbulu ho zaběhla výkonem 1:10:14 hodiny. Mäki cítí, že i ona by měla na víc. „Je co vylepšovat. Jsou tam rezervy, jdu z tréninku na patnáctistovku. Speciální přípravu jsem nestihla, jsou dva týdny od konce dráhové sezony,“ osvětlila.

Na dvacetikilometrové běhy je prý zvyklá z tréninku, závodně šlo o premiéru. „Nohy mě ani nebolí, ale zadek ano. Nevím, kde jsem udělala chybu.“

Atmosféra 1/2Maratonu Ústí nad Labem, v němž startovalo víc než dva tisíce vytrvalců, českou olympioničku nadchla. „Je super, že vám fandí i lidi, kteří závodí s vámi. To se mi na dráze moc nestane. Je hezké, že jsou otočky a potkáte běžce, co jsou naproti, a oni vás podpoří. Panuje tady přátelská atmosféra,“ užívala si.

Půlmaraton si chce zopakovat, ale netuší, jak brzy na repete dojde. „Do budoucnosti bych ráda zkusila maraton, ale to budoucno je hodně za dlouho,“ prozradila motiv své účasti v závodě, který vede i skrz místní chemičku. „ Teď mi přišlo dobré, že když je ještě nějaká forma ze sezony, abych ji nějak zpracovala a zkusila si půlmaraton zaběhnout. Jinak bych měla volno. Hodilo se to.“

Kategorii mužů ovládl Němec Sebastian Hendel v nejlepším evropském čase závodu 1:02:52, nejlepší z Čechů Jakub Zemaník obsadil páté místo za 1:06:41. Ústecký půlmaraton se uskutečnil už po dvanácté.