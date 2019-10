Báječný rok Kristiiny Mäki: Inženýrka architektury je v semifinále MS

Vyčerpaná, ale postupující. Kristiina Mäki za cílem svého rozběhu na 1500 metrů.

Dauhá (Od našeho zpravodaje) - Při debutu na mistrovství světa se probila do semifinále. „Můj největší úspěch,“ zářila Kristiina Mäki, i když jí vlastně vůbec nebylo dobře a plíce měla v jednom ohni. „Už do letadla jsem nastupovala nakřáplá a brala tantum verde a další léky. A tady se to zhoršilo. Být to jiný závod, neběžím. Ale mistrovství světa nevzdám. Chtěla jsem dokázat, že sem patřím,“ vyprávěla. Provedla to náramně.