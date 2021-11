Letošní sezona? Nevěřila bych, říká Mäki. Teď už vyhlíží příští šampionáty

Kdyby vám někdo tohle všechno vyjmenoval před sezonou, věřila byste tomu?

Nevěřila. Můj hlavní cíl byl se nominovat na olympijské hry a pak už jsem dál neřešila, co se stane.

Laťku jste si letos nastavila hodně vysoko. Myslíte na to?

Po měsíci, co jsme byli doma, mi došlo, že v Paříži to bude hodně těžké. Zopakovat olympijské finále v naší disciplíně není úplně snadná věc. Ale lidi, co tomu rozumí, tak ví, že favorité do finále můžou vypadnou už v rozběhu. Že je to i hodně o štěstí.

Skvělá Mäki! Překonala český rekord a v Tokiu poběží olympijské finále. (4. srpna 2021)

Jak jste se po náročné sezoně těšila na volno?

Těšila jsem se, že pojedeme jako rodina někam na dovolenou. Ale že bych se po minulém roce úplně těšila na volno, to se říct nedá. Jsem spíš typ, co by radši ještě běhal.

Kam jste vyrazili na dovolenou?

Jeli jsme do Chorvatska a do lázní. Myslím, že i když to bylo dost krátké, tak to stačilo na nějaký odpočinek.

Vážně? To jste si stihla odpočinout u všeho běhání kolem malého?

Přijde mi, že běhání kolem malého je trochu jiné vypětí. Pro mě bylo hlavně důležité, abych si od závodů a závodní rutiny odpočinula hlavou.

Do toho nejspíš spadá i společenský večer při vyhlášení Atleta roku. Jak jste si ho užila?

Byl určitě pěkný. Na rozdíl od jiných večerů, kdy koupeme, krmíme a jdeme spát, to bylo hezké povyražení. Kaapa hlídal můj brácha, protože moje i Filipovi (Sasínkovi) rodiče byli tady, takže to padlo na něj.

Kristiina Mäki a Tomáš Staněk při vyhlášení ankety Atlet roku.

Jaké dělá Kaapo pokroky?

Už stojí u gauče a přešlapuje, což mi značí, že se snaží stát sám. Vždycky to však skončí pádem. Myslím si ale, že na soustředění v Jihoafrické republice už bude chodit.

Budete ho brát příští rok s sebou i na závody?

Ještě jsme to úplně neplánovali. Abychom ho mohli vzít s sebou, tak by s námi musel letět nějaký prarodič. Pokud by to ale šlo, tak bych ho určitě vzala. Už bude přeci jen větší a v některých věcech to bude snazší.

Kdy se chystáte vrátit do tréninku?

Už jsem se vrátila. Pauzu jsem měla jen tři týdny a teď už jedeme pátý týden tréninků.

Jaký byl návrat?

Byl samozřejmě těžší. Ale trénink, který teď máme, je úplně jiný než během závodů, takže se na něj stačí nastavit jen hlavou. Akorát teď jsem byla soustředění na Šumavě a Kaapo mi do toho hodil vidle, protože dostal nějakou bakterii.

Co jste dělala?

Byl s tatínkem v Hodoníně, takže jsem tam jela za ním do nemocnice. To je jasné. Naštěstí si myslím, že si to vybral v pravou dobu, protože to bylo jen přípravné soustředění, takže se nic nestalo.

Jaká soustředění plánujete dál? Už jste mluvila o Jihoafrické republice.

Ano, letíme tam za dva týdny a vrátíme se čtyři dny před Vánoci. Většinu dárků už mám ale nakoupených (smích). Nechtěla jsem tím stresovat lidi, takže už to mám hotové.

V příštím roce čekají atletiku v rychlém sledu mistrovství světa v Eugene (15.-24. července) a Evropy v Mnichově (15.-21. srpna). Dají se zvládnout obě akce ve vrcholné formě?

To se uvidí příští rok. Myslím si ale, že to bude dost výzva a že hodně Evropanek zváží, jestli vůbec jet do Ameriky. Viděli jsme, že po Tokiu to dost holek položilo a ukončily sezonu. I já jsem všechno to vypětí a časový posun pocítila. Takže si myslím, že hodně holek zváží, jestli jet na mistrovství světa, když budou mít větší šanci na Evropě. Ale zase světový šampionát je samozřejmě víc.

A co vy?

Zatím jsme s trenérem domluvení, že zkusíme oboje. V tom mezidobí pojedeme na soustředění do hor, kde si člověk psychicky odpočine.