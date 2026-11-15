K incidentu došlo už 21. října, rodina Periše však tehdy dostala zprávu pouze o jeho úmrtí. Poté si ale všimla modřin na krku, což následně oznámila policii. Ze záběrů bezpečnostních kamer nyní vyšlo najevo, že pracovníci léčebny Periše dusili polštářem a bili ho do břicha.
Reportáž jako první zveřejnila chorvatská stanice RTL Direkt, na osmiminutovém videu je vidět, že bývalý atlet je připoután k lůžku řemeny a zdravotní bratři mu koleny tlačí na krk. Zbylý personál odporné situaci jen přihlíží a směje se.
Periš přitom do léčebny Svatý Ivan zprvu ani nechtěl. V policejní zprávě jsou zveřejněna jeho slova, ve kterých popisuje svou dřívější zkušenost s tímto zařízením: „Nechci dovnitř, minule jste mě dusili a přivázali k posteli. Nechci, aby se mě lékaři dotýkali, chci jen mluvit s policií.“
Do nemocnice v Záhřebu ho v říjnu přivezli zdravotníci kvůli psychickému neklidu a paranoidním myšlenkám. Dle policejního spisu zdravotníci s mučením nepřestali ani ve chvíli, kdy už se Periš nezvládal bránit.
Pro podezření z vraždy už policie zatkla čtyři zdravotníky ve věku 22, 28, 32 a 52 let. Soud je na měsíc poslal do vyšetřovací vazby kvůli obavám z ovlivňování svědků.
Periš se ve své atletické kariéře věnoval vrhačským disciplínám, zúčastnil se třeba světového šampionátu do 17 let, medaile sbíral na národní úrovni. „Teď pracujeme na tom, abychom do sportu zapojili co nejvíce lidí s handicapem,“ popsal před časem své aktivity.