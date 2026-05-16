Parádní výkon Schilderové. Jako první koulařka od roku 2012 překonala 21 metrů

  14:10
Nizozemka Jessica Schilderová jako první koulařka od roku 2012 překonala hranici 21 metrů. Úřadující mistryně světa vyhrála úvodním mítink atletické Diamantové ligy v Šanghaji výkonem 21,09, což je nový rekord elitního seriálu. Koulařský pokus delší než 21 metrů naposledy zapsala téměř před čtrnácti lety dvojnásobná olympijská šampionka Valerie Adamsová z Nového Zélandu, která v červenci 2012 na mítinku v Lucernu vyhrála za 21,11 metru.

Nizozemská koulařka Jessica Schilderová během Diamantové ligy v Šanghaji. | foto: Profimedia.cz

Schilderová si to nejlepší v sobotní soutěži schovala na pátou sérii. Zatímco v předchozích čtyřech pokusech se nedostala ani za 20 metrů, tentokrát se do koule trefila a zlepšila si o 40 centimetrů osobní maximum.

Američanka Chase Jacksonová na to nedokázala zareagovat a skončila výkonem 20,46 druhá. Třetí byla s 20,42 Kanaďanka Sarah Mittonová.

Závod na 5000 metrů, který v Šanghaji nepatřil mezi diamantové disciplíny, vyhrála favorizovaná keňská běžkyně Faith Kipyegonová. Trojnásobná olympijská vítězka z patnáctistovky ve finiši uplatnila svou rychlost a výkonem 14:24,14 nechala o sedm setin za sebou Etiopanku Likinu Amebawovou. Třetí skončila o další půlsekundu zpět jiná reprezentantka Etiopie Senayet Getachewová.

První ze 14 mítinků základní části Diamantové ligy ještě pokračuje.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Parádní výkon Schilderové. Jako první koulařka od roku 2012 překonala 21 metrů

