Schilderová si to nejlepší v sobotní soutěži schovala na pátou sérii. Zatímco v předchozích čtyřech pokusech se nedostala ani za 20 metrů, tentokrát se do koule trefila a zlepšila si o 40 centimetrů osobní maximum.
Američanka Chase Jacksonová na to nedokázala zareagovat a skončila výkonem 20,46 druhá. Třetí byla s 20,42 Kanaďanka Sarah Mittonová.
Závod na 5000 metrů, který v Šanghaji nepatřil mezi diamantové disciplíny, vyhrála favorizovaná keňská běžkyně Faith Kipyegonová. Trojnásobná olympijská vítězka z patnáctistovky ve finiši uplatnila svou rychlost a výkonem 14:24,14 nechala o sedm setin za sebou Etiopanku Likinu Amebawovou. Třetí skončila o další půlsekundu zpět jiná reprezentantka Etiopie Senayet Getachewová.
První ze 14 mítinků základní části Diamantové ligy ještě pokračuje.