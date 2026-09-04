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Jacksonová vytvořila rekord Diamantové ligy, Duplantis účast v Bruselu vzdal

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  22:13
Americká koulařka Chase Jacksonová na mítinku v Bruselu

Americká koulařka Chase Jacksonová na mítinku v Bruselu | foto: Geert Vanden WijngaertAP

Momentka z mítinku Diamantové ligy v Bruselu
Keňský běžec Emmanuel Wanyonyi vyhrál na mítinku Diamantové ligy v Bruselu...
Italský výškař Gianmarco Tamberi nad laťkou v Bruselu
Americký překážkář Ja’Kobe Tharp oslavuje na mítinku Diamantové ligy v Bruselu.
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Americká koulařka Chase Jacksonová vyhrála finále v Bruselu v rekordu Diamantové ligy 21,14 metru. Dvojnásobná mistryně světa se krátce před koncem sezony dostala do čela letošních světových tabulek a potřetí v kariéře získala diamantovou trofej. Předtím uspěla v letech 2022 a 2023.

Letošní halová světová šampionka Jacksonová rozhodla ve třetí sérii, kdy vlastní nedělní národní a kontinentální rekord z mítinku v Berlíně posunula o 12 centimetrů. Na to nikdo nedokázal zareagovat. Druhou příčku obsadila Kanaďanka Sarah Mittonová výkonem 20,64 metru. O dalších sedm centimetrů zpět byla úřadující mistryně světa Jessica Schilderová z Nizozemska, která od května vedla světové tabulky tohoto roku výkonem 21,09 metru.

Závod na 400 metrů překážek vyhrála stříbrná olympijská medailistka Anna Cockrellová z USA. Po rychlém úvodu udržela náskok před dotírající Slovenkou Emmou Zapletalovou, která letos ovládla pět diamantových mítinků. Tentokrát skončila mistryně Evropy druhá za 53,10 sekundy, vítězná Američanka byla o devět setin rychlejší.

Carl Lewis coby host mítinku Diamantové ligy v Bruselu

Útok na šesté vítězství v Diamantové lize ještě před začátkem soutěže vzdal světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis. Fenomenální Švéd, který Diamantové lize kraloval od roku 2021, v rozcvičení pocítil svalové problémy a nechtěl riskovat.

Duplantisovy absence využil jeho aktuálně největší rival Emmanuel Karalis. Řecký tyčkař rozhodl o svém vítězství na 592 centimetrech, které zdolal jako jediný. Pak výkonem 612 centimetrů připravil Duplantise o rekord mítinku. Dál už nepokračoval.

Stovku vyhrál úřadující mistr světa Oblique Seville z Jamajky za 9,90 sekundy. Za ním skončili Emmanuel Eseme z Kamerunu (9,93) a Kayinsola Ajayi z Nigérie (9,97).

Jamajský sprinter Oblique Seville jako vítěz na Diamantové lize v Bruselu

Roli favoritky na dvoustovce potvrdila Julien Alfredová ze Svaté Lucie, která vyhrála za 21,79 sekundy. Po loňském a předloňském triumfu ve finále Diamantové ligy na stovce tak tentokrát získala diamant za dvojnásobnou trať.

Na osmistovce vyhrál počtvrté za sebou Diamantovou ligu Keňan Emmanuel Wanyonyi. Tentokrát zaběhl čas 1:41,80 minuty.

Prvním australským vítězem Diamantové ligy v běhu na 1500 metrů se stal dvacetiletý Cameron Myers. V posledních metrech se natlačil před Keňana Phanuela Koeche, kterého časem 3:30,14 minuty porazil o čtyři setiny sekundy.

Momentka z mítinku Diamantové ligy v Bruselu

Z vedoucí pozice do cílové rovinky vbíhal trojnásobný vítěz Diamantové ligy Jakob Ingebrigtsen, který letos ve finále startoval díky divoké kartě. Po návratu na dráhu po zimní operaci achilovky hvězdný Nor ještě nemá takovou rychlost jako dříve a propadl se na čtvrté místo.

Na závěr programu zaběhl nejrychlejší čtvrtku v historii Diamantové ligy Busang Collen Kebinatshipi z Botswany. Vlastní rekord seriálu zlepšil o čtyři setiny na 43,40 sekundy.

Z českých atletů se do Bruselu kvalifikovala jen halová mistryně světa na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, která poběží v sobotu.

Finále atletické Diamantové ligy

Brusel

Muži:
100 m (vítr +0,1 m/s): 1. Seville (Jam.) 9,90, 2. Eseme (Kamerun) 9,93, 3. Ajayi (Nig.) 9,97.
400 m: 1. Kebinatshipi (Botsw.) 43,40, 2. Richards (Trin.) 43,68, 3. Patterson (USA) 43,78.
800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:41,80, 2. Sedžatí (Alž.) 1:42,71, 3. Meziane (Fr.) 1:42,87.
1500 m: 1. Myers (Austr.) 3:30,14, 2. Koech (Keňa) 3:30,18, 3. Strand (USA) 3:30,50.
110 m př. (-0,2 m/s): 1. Tharp 13,03, 2. Britt 13,09, 3. Cunningham (všichni USA) 13,22.
Výška: 1. Kolodziejski (Pol.), Harrison (USA) oba 228, 3. Doroščuk (Ukr.) a Tamberi (It.) oba 225.
Tyč: 1. Karalis (Řec.) 612, 2. Sondre Guttormsen (Nor.), 3. Marschall (Austr.) oba 582.
Dálka: 1. Gayle (Jam.) 846, 2. Tentoglu (Řec.) 840, 3. Ehammer (Švýc.) 823.
Disk: 1. Čeh (Slovin.) 71,29, 2. Mykolas Alekna (Lit.) 70,14, 3. Stona (Jam.) 68,86.

Ženy:
200 m (+0,1 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 21,79, 2. Whiteová (USA) 22,00, 3. Huntová (Brit.) 22,16.
5000 m: 1. Hailuová 14:35,20, 2. Amebawová 14:26,31, 3. Getachewová (všechny Et.) 14:37,09.
400 m př.: 1. Cockrellová (USA) 53,01, 2. Zapletalová (SR) 53,10, 3. Couckuytová (Belg.) 53,20.
3000 m př.: 1. Cherotichová 8:51,61, 2. Lemngoleová (obě Keňa) 8:52,86, 3. Yaviová (Bahr.) 8:53,54.
Trojskok: 1. Sarrová (Sen.) 14,96, 2. Pérezová Hernándezová 14,82, 3. Velascová (obě Kuba) 14,73.
Koule: 1. Jacksonová (USA) 21,14, 2. Mittonová (Kan.) 20,64, 3. Schilderová (Niz.) 20,57.
Disk: 1. Feng Pin (Čína) 67,46, 2. Sionová (USA) 66,92, 3. Van Klinkenová (Niz.) 64,66.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Stuttgart vs. Kolín nad RýnemFotbal - 2. kolo - 4. 9. 2026:Stuttgart vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 800.00
  • 800.00
Janov vs. ComoFotbal - 3. kolo - 4. 9. 2026: Janov vs. Como //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • -
  • -
  • -
Ipswich vs. LiverpoolFotbal - 3. kolo - 4. 9. 2026:Ipswich vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
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  • 25.00
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Betis vs. Real MadridFotbal - 4. kolo - 4. 9. 2026:Betis vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.60
  • 3.20
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Navarrová vs. MuchováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 4. 9. 2026:Navarrová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 3:3
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Liová vs. NoskováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 4. 9. 2026:Liová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
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