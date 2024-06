Staněk si odfoukl: Držím. V Římě nechce chybět v bojích o medaile

Před odletem na mistrovství Evropy do Říma se trpce pousmál: „Je aspoň dobré, že mě po nějakých patnácti letech ve vrcholové atletice ještě něco dokáže překvapit.“ Bez této novinky by se ovšem koulař Tomáš Staněk milerád obešel. Vůbec poprvé v kariéře míří na vrcholnou akci, aniž by před ní závodil.