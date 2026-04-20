Keňská dominance na Bostonském maratonu. Korir zaběhl traťový rekord

  18:58
Keňský běžec John Korir obhájil prvenství v Bostonském maratonu v traťovém rekordu 2:01:52. Devětadvacetiletý vytrvalec vylepšil o minutu a 10 sekund výkon krajana Geoffreyho Mutaie z roku 2011. Ve 130. ročníku slavného běhu zopakovala loňské vítězství i Sharon Lokediová. Keňská závodnice dosáhla času 2:18:51, což je v historii závodu druhý nejlepší výkon. Před rokem Lokediová stanovila traťový rekord 2:17:22.
Keňský vytrvalec John Korir dobíhá do cíle Bostonského maratonu. | foto: AP

Korir výrazně překonal svůj loňský vítězný čas, tehdy trať zvládl za 2:04:45. Jeho oficiální osobní maximum má od prosincového vítězství ve Valencii hodnotu 2:02:24. V dlouhodobých tabulkách by se pondělním výsledkem zařadil na páté místo, ale časy v Bostonu neuznává Světová atletika jako oficiální vzhledem k velké vzdálenosti mezi startem a cílem a trati s mírně klesajícím profilem.

Za triumf získal Korir šek na 150 tisíc dolarů a jako bonus za překonání traťového rekordu dalších 50 tisíc. Zvítězil o 45 sekund před mistrem světa Alphoncem Simbuem z Tanzánie, který byl druhý i loni. O další tři sekundy pomalejší byl jiný Keňan Benson Kipruto, vítěz závodu z roku 2021.

Keňští vytrvalci John Korir a Sharon Lokediová, vítězové Bostonského maratonu.

Ženský maraton skončil absolutním keňským triumfem. Za Lokediovou doběhla se ztrátou 44 sekund Loice Chemnungová a třetí skončila Mary Ngugiová-Cooperová (2:20:07). Lokediová druhý titul z Bostonu přidala k triumfu v New Yorku z roku 2022. Korir také vybojoval třetí prvenství na maratonských majorech, předloni byl nejlepší v Chicagu.

V závodě vozíčkářů se podeváté stal šampionem Švýcar Marcel Hug. Čtyřicetiletý paralympionik zvítězil počtvrté za sebou a na jeden triumf se přiblížil k rekordu Jihoafričana Ernsta van Dyka, který v letech 2001 až 2014 zvítězil desetkrát. Mezi hendikepovanými ženami se vítězkou stala podruhé po roce 2024 Britka Eden Rainbowová-Cooperová.

Bostonský maraton

Muži: 1. Korir (Keňa) 2:01:52, 2. Simbu (Tanz.) 2:02:47, 3. Kipruto (Keňa) 2:02:50.

Ženy: 1. Lokediová 2:18:51, 2. Chemnungová 2:19:35, 3. Ngugiová-Cooperová (všechny Keňa) 2:20:07.

Keňská dominance na Bostonském maratonu. Korir zaběhl traťový rekord

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

