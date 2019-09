KOMENTÁŘ: O okradené Špotákové a zlatých příbězích, které se (ne)staly

Dlouho poté měla oči lesklé a hlas zmatený, když líčila: „Podle mě to přišlo odněkud seshora, to jsem snad ani nehodila já.“ Na počest této bitvy přivádějící do transu nejen ji a fanoušky, ale například i finského televizního komentátora, tehdy skupina Tři sestry složila píseň o „dámě, která šestým tahem dává mat“. Jenže... to všechno se vlastně nestalo.