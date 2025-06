Štiplavá konkurence. Staněk si chce v Kladně vylepšit nedávný výsledek

Minulé pondělí totiž soutěžili na Memoriálu Josefa Odložila, kde nepředvedli své nejlepší výkony. „Teď jsem měl týden relativně volněji, tréninky byly kratší a kvalitnější, abych nabral síly a cítil správné jiskřičky,“ řekl na tiskové konferenci nejlepší český koulař.

Na kladenský mítink se těší. „Rád tu závodím, ten sektor mi vyhovuje. Konkurence je štiplavá, takže doufám, že nám vyjde počasí a budou to skvělé závody,“ přeje si.

Kvůli přípravě vynechal i druhé kolo extraligy, které se v neděli uskutečnilo na pražské Julisce. „Byl jsem se tam podívat a vzhledem k počasí fakt nelituju, že jsem nešel. Pomohlo mi to, nějaké síly by mi to stoprocentně vzalo.“

Stejný plán zvolil i čtvrtkař Krsek, jenž se v Kladně odmalička sportovně připravoval. Loni skončil na mítinku druhý s časem 45,91. „Teď jsem hodně natěšený. Nechci říkat konkrétní čas, který bych rád zaběhl, ale moje očekávání jsou veliká.“

Mezi ženami se na stejné trati představí mimo jiné i Terezie Táborská, která se dosud věnovala především kratším sprintům. Před dvěma lety byla součástí bronzových štafet na mistrovství Evropy juniorů v Jeruzalémě.

„Je to skvělá příležitost jak odstartovat čtvrtkařskou kariéru. Doufám, že to dopadne co nejlépe. Bude tu dost silná konkurence, takže se těším, až se s holkami poměřím,“ říká 19letá atletka.

jsematlet NÁRODNÍ MAXIMUM | Terezie TÁBORSKÁ a její historicky nejrychlejší česká třístovka kategorie juniorek. Čas 37.66 běžela v Domažlicích. Gratulujeme ještě jednou. oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Dokud to půjde, tak se budu chtít věnovat všem sprintům od stovky až do čtyřstovky. Teď mě dost láká zkoušet právě tu čtyřstovku, které bych se chtěla trochu více věnovat. A ráda bych si v Kladně splnila limit na mistrovství Evropy.“

Kladenský mítink začne v úterý v 16:00 na stadionu Sletiště.