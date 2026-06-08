Startovka je vyrovnaná. Staněk se chystá na domácí akci, chce zlepšit letošní osobák

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  16:24
Minulé pondělí závodil poprvé od loňského světového šampionátu v Tokiu. Už v úterý se koulař Tomáš Staněk znovu předvede i na domácí půdě v rámci akce Kladno hází. „Moc se těším, závody tady jsou vždycky super, je tu krásný stadion,“ líčil český atlet na tiskové konferenci. Spolu s ním se ve středočeském městě představí i další české a zahraniční hvězdy.

Český koulař Tomáš Staněk se chystá na pokus ve finále MS v Tokiu. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Před týdnem na Odložilově memoriálu se Staněk k závodění vrátil druhým místem za 20,32 metru. Teď bude mít šanci výkon ještě vylepšit. „Kladno atletice a sportu rozumí, byli jsme tady házet, v tréninku jsem dal season best. Ideální by bylo, kdyby to tak pokračovalo i na závodech.“

Nejlepší český koulař byl v zimě na operaci lokte, se kterým měl už delší dobu problémy. Musel tak vynechat i březnové halové mistrovství světa. „Už jsem měl absťák,“ přiznal, že mu atletika chyběla.

Na Kladně se bude moct poměřit se silnými konkurenty. „Startovka je celkem příjemně nabitá a řekl bych i relativně vyrovnaná, může to dopadnout všelijak. Uvidíme, jak se tady pofackujeme.“

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Loni na stadionu sletiště skončil výkonem 20,71 druhý za Britem Scottem Lincolnem (21,09).

Stejně jako Staněk se na světový halový šampionát nepodíval ani čtvrtkař Matěj Krsek, který se odhlásil těsně před jeho startem. „Měl jsem trhlinu v zadním stehenním svalu,“ vysvětlil. „Ale rekonvalescence proběhla rychle a bez potíží, takže přípravu na venkovní sezonu to neomezilo.“

S výkonností tak podle jeho slov problém mít nebude. „Poslední závod se mi nepovedl, v mém prvním letošním venkovním startu v Ostravě na extralize byla rezerva, běželi jsme ve dvanácti stupních, měl jsem legíny a bral jsem to spíš jako trénink. Nechci říkat, na jaký čas cílím, ale věřím, že můžu běžet velice rychle.“

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Především se těší na atmosféru. „Je to domácí stadion, domácí publikum. Vždycky se sem vracím strašně rád, ne jen kvůli té akci, ale i místním lidem. Je to záruka dobrého závodu.“

Stejné pocity má z tradiční akce Kladno hází i běžkyně Nikola Bisová. „Těším se na atmosféru, většinou tady na Kladně bývají bubeníci. Tak doufám, že přijdou i letos,“ říká třiadvacetiletá atletka.

Bisová na začátku května s Barborou Malíkovou, Terezií Táborskou a Lurdes Glorií Manuel v Botswaně vybojovala překvapivý postup čtvrtkařské štafety na světový šampionát 2027. Nedávno si vylepšila i osobní časy na tratích 400 a 800 metrů.

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A jakým závodům dá v budoucnu přednost?

„Myslím, že do budoucna mám větší potenciál na osmistovce. Ale vzhledem k tomu, že teď jsem se dostávala do štafet, to budu letos ještě hodně kombinovat se čtvrtkou.“

Kladenský mítink začne v úterý v 16:00 na stadionu Sletiště.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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