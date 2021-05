Čtvrtku na Zlaté tretře poběží olympijský šampion Kirani James

Informovali o tom pořadatelé v tiskové zprávě. Osmadvacetiletý atlet vyhrál tradiční ostravský mítink v roce 2013. O šest let dříve skončil v Ostravě druhý na dorosteneckém mistrovství světa. Českému rekordmanovi na 400 metrů Pavlu Maslákovi tak přibyl velmi zdatný konkurent.

Stovky a dvoustovky se zúčastní Američan Fred Kerley, který už letos zaběhl kratší trať pod deset sekund. Dvoustovku pod dvacet sekund má v této sezoně na kontě jeho krajan Kenny Benarek, jenž se zúčastní závodu na 200 metrů.

O rychlou patnáctistovku by se měla postarat světová rekordmanka Genzebe Dibabaová. Mistryně světa z roku 2015 chce běžet hluboko pod čtyři minuty Z jejího tempa by mohly další závodnice vytěžit olympijský limit 4:04,20. Z českých reprezentantek by měly na Zlaté tretře závodit Simona Vrzalová a Diana Mezulianiková. Na stejné distanci mužů nastoupí proti českému triu Filip Sasínek, Jan Friš a Jakub Holuša hvězdný Polák Marcin Lewandowski a aktuální lídr světových tabulek Adam Ali Musab z Kataru.

Osmistovku ozdobí devatenáctiletá Britka Keely Hodkingsonová, jež v březnu ovládla seniorské halové mistrovství Evropy. V mužském závodě bude silná polská skupina s Adamem Kszczotem a překvapivým halovým mistrem Evropy Patrykem Dobkem, kterému bude čelit vicemistr světa z roku 2019 Amel Tuka z Bosny a Hercegoviny.

Hlavní program Zlaté tretry s řadou domácích a světových hvězd začne v 17:00 v přenosu České televize. Do hlediště se ve středu díky výjimce dostane 1500 diváků.

Několik stovek vstupenek věnují pořadatelé zdravotníkům, zhruba tisícovka půjde do volného prodeje. Ten začne v úterý v 10 hodin přímo na pokladnách Městského stadionu, aby návštěvníci mohli doložit nezbytný negativní test na koronavirus, případně potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci.