Bekele zaostal v Berlíně jen dvě sekundy za maratonským rekordem

Pětinásobný mistr světa pod otevřeným nebem Bekele si vylepšil o 1:22 minuty osobní maximum, jež zaběhl při berlínském triumfu před třemi lety. „Na konci mi možná chybělo trochu štěstí. Mám radost z osobního rekordu, ale nejsem šťastný, že mi unikl světový rekord. Vím, že na něj mám, nevzdám to. Je to povzbuzení do budoucna,“ řekl světový rekordman na 5000 a 10.000 metrů.

Kipchoge letos v Berlíně chyběl, neboť se soustředí na pokus o zaběhnutí maratonu pod dvě hodiny 12. října ve Vídni. Závod se stejně jako před dvěma lety v Monze poběží ve specifických podmínkách, takže se nebude počítat do oficiálních rekordních tabulek.

Nejlepší český maratonec Jiří Homoláč obsadil v Berlíně 32. místo v novém osobním rekordu 2:14:35. Dosavadní maximum si vylepšil téměř o dvě a půl minuty.

Šestačtyřicátý ročník Berlínského maratonu skončil trojnásobným etiopským úspěchem, další místa obsadili Birhanu Legese (2:02:48) a Sisay Lemma (2:03:36). Letošní vítěz z Tokia Legese přitom Bekeleho nejprve setřásl a po 30. kilometru i Lemmu, Bekele se ale dokázal do závodu vrátit a v závěru skvělým finišem atakoval světový rekord.

„Měl jsem problémy se stehenním svalem. Trochu mě to bolelo, takže jsem zvolnil, a když se to po pár kilometrech zlepšilo, zkusil jsem zabrat. Kvůli zranění má příprava nebyla stoprocentní, ale stejně je mi líto, že mi utekl rekord o dvě sekundy,“ řekl Bekele, jenž dostal za vítězství šek na 40.000 eur.

Také ženský závod patřil Etiopankám. Zvítězila Ashete Bekereová v čase 2:20:14 o sedm sekund před krajankou Mare Dibabaovou. Třetí doběhla Keňanka Sally Chepyegová (2:21:06).