Keňané a doping: vítězky maratonů v Bostonu i v Praze si pár let nezazávodí

Osmadvacetiletá Kipyokeiová přišla o všechny výsledky počínaje 11. říjnem 2021, kdy po vítězném maratonu v Bostonu odevzdala pozitivní vzorek moči. Závodní distanc se jí počítá od 27. června, kdy jí AIU pozastavila činnost.

Trest je přísnější, než je pro užívání kortikosteroidů obvyklé, protože keňská vytrvalkyně při své obhajobě lhala a použila zfalšované dokumenty, které prezentovala jako doklady z nemocnice.

Další dopingová hříšnice Rionoripová loni v květnu v Praze vyhrála mimořádný maraton určený kvůli koronavirovým omezením jen pro elitní závodníky. Při letošní jarní mimosoutěžní kontrole v Keni bylo v jejím vzorku odhaleno zakázané diuretikum furosemid, které může sloužit i k maskování jiných nepovolených látek.

Devětadvacetiletá běžkyně se hájila, že jí přípravek s obsahem této látky předepsali lékaři při zranění kotníku. Vyšetřování odhalilo, že v nemocnici sice byla, ale sama svévolně změnila předepsaný lék na přípravek s obsahem furosemidu.

Kvůli přitěžujícím okolnostem také jí hrozil šestiletý distanc. Rionoripová, jež už v roce 2016 doběhla v Pražském maratonu druhá, se ale brzy přiznala, takže jí nakonec AIU zastavila činnost na pět let. Trest si odpykává od listopadu.

Sprinter Odhiambo dostal dva roky

Sprinter Mark Otieno Odhiambo dostal v pondělí dvouletý trest. Devětadvacetiletý atlet měl před loňskou olympiádou v Tokiu pozitivní test na anabolický steroid metasteron.

Odhiambo byl z her stažen několik hodin před plánovaným startem v rozbězích na 100 metrů. Jeho trest platí zpětně od 31. července 2021 a rovněž přišel o všechny výsledky dosažené po 24. červnu.

Jednotka pro bezúhonnost atletiky také informovala o trestech pro další dva keňské běžce. Maiyo Johnstone Kibet a Alice Jepkemboiová Kimutaiová nesmí kvůli užití EPO, respektive testosteronu závodit tři roky.

Keňská atletika se v poslední době potýká s velkým počtem dopingových případů. Tamní funkcionáři kvůli tomu mají obavy, aby na ni nedopadly podobné sankce jako dříve na Rusko. To by znamenalo, že by mohli na mezinárodní scéně závodit jen prověření atleti pod neutrální vlajkou.

Keňská vláda požádala Světovou atletiku o shovívavost a slíbila, že v dalších pěti letech poskytne na boj s dopingem po pěti milionech dolarů (asi 117 milionů korun) ročně.