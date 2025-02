Halové ambice kazí zranění, Hodgkinsonová se poměří až s rekordem Kratochvílové

„Nejspíš to bude až venkovní sezona, kdy budu moci zase závodit, což je docela škoda,“ řekla Hodgkinsonová pro Sky Sports. „S hamstringy se ale nevyplatí si zahrávat. Bohužel budu nějakou dobu mimo. Asi až šest týdnů. Může to být dřív, může to být později, ale venkovní sezonu by to ovlivnit nemělo,“ dodala.

Na mítinku „Keely Klassic“, jehož vzniku napomáhala, chtěla Hodgkinsonová zaútočit na halové maximum Jolandy Čeplakové 1:55,82 minuty. Slovinka zaběhla rekord 3. března 2002, tedy v den, kdy se Hodgkinsonová narodila.

Britská hvězda už vloni ohlásila, že myslí i na rekord Jarmily Kratochvílové pod širým nebem. Česká legenda vládne historickým tabulkám s časem 1:53,28 minuty už od roku 1983. Hodgkinsonová vloni v červenci na Diamantové lize v Londýně vylepšila národní rekord na 1:54,61.