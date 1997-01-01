náhledy
Devět zlatých medailí z halových mistrovství světa má po sobotě ve sbírce česká atletika. Nejnovější šampionkou se stala teprve dvacetiletá Lurdes Gloria Manuel, která na šampionátu v Toruni ovládla běh na 400 metrů. Připomeňte si, na koho senzačním triumfem navázala.
Autor: Reuters
ROBERT ZMĚLÍK 1997. Český vícebojař si podmanil sedmiboj na halovém MS v Paříži, získal 6 228 bodů. Do sbírky tak přidal druhé zlato ze světové vrcholné akce, o pět let dříve ovládl dokonce olympijské hry.
Autor: ČTK
LUDMILA FORMANOVÁ 1999. Česká půlkařka v cíli HMS v japonském Maebaši nasadila šokovaný výraz, nevěřila, že v čase 1:56,90 předčila všechny soupeřky. O necelý půlrok později pak opanovala i venkovní světový šampionát.
Autor: ČTK
PAVLA HAMÁČKOVÁ (DNES RYBOVÁ) 2001. V roce 2000 se tato tyčkařka (na snímku uprostřed) stala halovou mistryní Evropy, o rok později vládla i mezi světovou konkurencí, která se sešla v Lisabonu. Zvítězila výkonem 4,56 m.
Autor: Profimedia.cz
ROMAN ŠEBRLE 2001. V Lisabonu slavil i český vícebojař (na snímku uprostřed), sedmiboj vyhrál se ziskem 6 420 bodů. Šlo o jeho první velké zlato ze seniorské vrcholné akce.
Autor: Profimedia.cz
ROMAN ŠEBRLE 2004. Druhý titul halového mistra světa přidal o tři roky později na mistrovství v Budapešti, tehdy získal 6 438 bodů. A v létě se poté radoval i z olympijského zlata.
Autor: Profimedia.cz
PAVEL MASLÁK 2014. Stejně jako Manuel zářil v běhu na 400 metrů, první zlato z HMS ukořistil na šampionátu v polském městě Sopoty. První místo mu zajistil jeho tehdejší osobní i národní rekord 45,24.
Autor: AP
PAVEL MASLÁK 2016. Titul obhájil na šampionátu v americkém Portlandu, kde triumfoval v čase 45,44.
Autor: Reuters
PAVEL MASLÁK 2018. A do třetice slavil na mistrovství v Birminghamu, kde čtyřstovku zvládl za 45,47.
Autor: AP
LURDES GLORIA MANUEL 2026. Mladá Češka zářila v Toruni už od úvodních kol soutěže čtvrtkařek. V rozbězích byla nejrychlejší ze všech a takto se radovala, když si v semifinále vylepšila osobní rekord na 50,96 sekundy.
Autor: Petr David Josek, AP
LURDES GLORIA MANUEL 2026. Ještě větší šok se jí objevil ve tváři, když ve finále své osobní maximum stlačila dokonce na 50,76. Nastoupila ve druhém finálovém běhu, který vyhrála, a díky času na dálku porazila i všechny soupeřky z prvního běhu.
Autor: AP
LURDES GLORIA MANUEL 2026. A tak si mohla užít radostné oslavy s českou vlajkou. „Nemám k tomuhle závodu co říct. Fakt jsem se cítila celý šampionát dobře. Od rozběhů, přes semifinále až po finále.“ Ukončila také osmileté české čekání na medaili z halového MS a zařadila se do výjimečné společnosti tuzemských šampionů ze světových mistrovství pod střechou.
Autor: AP