Zastala se soupeřky se zlomenou tyčí. Nageotteová bere Cenu fair play

Olympijská vítězka Nageotteová ji v sektoru utěšovala a po soutěži, v níž získala světový titul, se soupeřky zastala na sociálních sítích. Bradshawová totiž čelila řadě nenávistných komentářů za to, že se odhlásila.

„Důvod, proč jsem chtěla reagovat na ty negativní komentáře, bylo především to, že Holly je nejtvrdší atletka, jakou jsem kdy potkala. Je to také ignorance vůči našemu sportu. Když zlomíte tyč, je to, jako byste vzali kovovou baseballovou pálku a udeřili s ní vší silou do kovové tyče. Viděla jsem z toho spoustu úrazů. Takže když nic jiného, tak jsem chtěla lidi něco naučit o tomhle sportu,“ uvedla v tiskové zprávě Světové atletiky.

Britská tyčkařka všechny kritiky sportovců na sociálních sítích upozornila, že jejich komentáře lidem ubližují. „Když to dáte na internet, tak to nadělá spoustu škody. Pro Katie bylo moc důležité vystoupit a mluvit o tom,“ řekla bronzová olympijská medailistka, kterou nešťastný karambol připravil o možnost bojovat o první medaili z MS.

Nageotteová si Ceny fair play váží, protože ukazuje lidský rozměr vrcholového sportu. „Vždycky jsem chtěla ukázat, že můžete být nelítostný závodník a fenomén v tom, co děláte, a zároveň dobrý člověk. Je pro mě důležitější, aby si mě pamatovali jako slušného člověka než jako dobrou sportovkyni, ale jestli můžu mít oboje, tak je to skvělé,“ poznamenala jednatřicetiletá Američanka.

Cena fair play je jedním z doprovodných ocenění, jehož laureáty Světová atletika oznámila před pondělním galavečerem s udílením cen pro nejlepšího atleta a atletku světa tohoto roku.