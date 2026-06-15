Olympijská vítězka Moonová se chce dostat přes pět metrů. Uspěje na Tretře?

„Jsem opravdu nadšená, že jsem tady,“ řekla Moonová, která se na ostravském mítinku představí poprvé v kariéře. „V minulosti to vzhledem k mému harmonogramu nevycházelo, ale slyšela jsem o Tretře jen samé dobré věci.“
Zda jsou pravdivé, se bude moci přesvědčit v úterý od 16.45, kdy její závod na Městském stadionu v Ostravě začne. Tyčkařky budou v sektoru pod hlavní tribunou zápolit společně s muži.
„Tento styl soutěžení miluji, takže jsem tímto formátem nadšená,“ usmála se Kathryn Moonová.
Podotkla, že několik takových společných klání už absolvovala. „Vždycky jsem si je užila, i když moc jich nebylo,“ řekla. „Bývá to spíše na speciálních čistě tyčkařských nebo výškařských mítincích, na ulicích, v obchodních centrech, ale při klasických závodech jen výjimečně.“
Jaký bude systém soutěže na jednom doskočišti pro muže i ženy?
„Začnou ženy a po nich půjdou na svou první výšku muži. Po nich bude druhá výška žen a tak dále a tak dále,“ odpověděl manažer Tretry Alfonz Juck. „I pro to bude skákat jen šest žen a šest mužů.“
Juck doufá, že jak Kathryn Moonová, tak Řek Emmanuil Karalis zaútočí na rekordy mítinku. Ten ženský drží Britka Molly Cauderyová od roku 2024 výkonem 484 centimetrů a mužský Švéd Armand Duplantis, který loni skočil 613 centimetrů. Letos se pořadatelům omluvil, jelikož se v sobotu v Cannes oženil. Ostatně Karalis do Ostravy dorazil rovnou z Duplantisovy svatby.
„Chci si udržet pozici světové jedničky“
Letos Kathryn Moonovou nečekají olympijské hry, ani mistrovství světa. Jaké má v této sezoně cíle?
„Hlavně chci zůstat zdravá a vyzkoušet si nějaké nové věci směrem k olympiádě v Los Angeles (ta bude v roce 2028). A rozhodně se chci znovu pokoušet o americký, ale i světový rekord,“ odpověděla.
Světový drží od roku 2009 výkonem 506 centimetrů Ruska Jelena Isinbajevová, americký patří deset let Sandi Morrisové výkonem rovných pět metrů.
„Letošní rok je zábavný, protože se pořád konají dobré soutěže, ale nejste pod takovým tlakem, jako když je mistrovství světa. Máte tak možnost užít si sport a leccos zkoušet,“ pochvaluje si Moonová.
Další její letošní metou je udržet si pozici světové jedničky. „Proto tvrdě trénují i v tomto roce, kdy nemáme žádnou velkou akci,“ podotkla.
I když... V záři se atleti sejdou v Budapešti na jakémsi mistrovství světa, kde se v jednotlivých disciplínách střetnou jen ti nejlepší světoví atleti přímo ve finále. Nebudou žádné rozběhy, žádné kvalifikace.
„Před třemi roky se mi klasický světový šampionát v Budapešti moc líbil, a tak se těším, že se tam vrátím,“ připomněla Kathryn Moonová. „Bude to něco nového, vzrušujícího. A můžeme se na to připravovat bez nějakého velkého tlaku, který někdy cítíte na olympijských hrách a klasických šampionátech.“
Ostatně Moonová na mistrovství světa v Budapešti 2023 získala zlato stejně jako na předchozím šampionátu v Eugene a loňském v Tokiu.
Když mluvila o rekordech, které by ráda vytvořila, co ji stále chybí k pětimetrovému skoku?
„Nemyslím si, že by mi něco chybělo,“ prohlásila. „Fyzicky jsem toho schopna, ale důvod, proč jen málo tyčkařek tuto metu v historii překonalo, tady určitě je – daný den musí být téměř dokonalý. Ať už jde o podmínky, jako je třeba vítr, a samozřejmě i vy musíte být na tom výborně fyzicky i technicky. Zkrátka musí se sejít spousta věcí, aby se to podařilo.“
A s úsměvem dodala: „Třeba to vyjde teď v úterý...“
Její slova potěšila manažera Tretry Alfonze Jucka. „To bychom byli poctěni,“ řekl. „Ale míříme i na rekord mítinku, který je o něco níže, čtyři sta osmdesát čtyři centimetrů. I ten by nás potěšil.“
A jak připustila i Kathryn Moonová, klidně se o něj může postarat některá z dalších tyčkařek. „Jsou tady děvčata, která jsou schopná skákat čtyři sta osmdesát a více,“ uvedla. „Bude to velmi vyrovnaná soutěž a doufejme, že ze mě vytáhne to nejlepší.“