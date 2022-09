Historky Zátopků: o Emilovi mladším, bavorských párcích i nečekané návštěvě

Už 16 let žije Kateřina Steegerová s Petrem Zátopkem, se kterým má i syna Filipa Emila.

To jméno není čistě náhodné.

Petrův otec Helmut - bývalý skvělý německý fotbalista, který kopal první ligu - byl bratrancem slavného čtyřnásobného olympijského vítěze. Jejich tátové byli bratři.

Větev příbuzenských vztahů rodiny Zátopků.

Emil Zátopek, který by v pondělí 19. září s ženou Danou oslavil 100 let, svou německou rodinu navštívil při olympijských hrách v Mnichově v roce 1972.

Poprvé a naposledy.

I vy jste vyrůstala v Čechách. Jak jste se dostala do Německa?

Bylo mi osmnáct, když se v roce 1989 otevřely hranice. O rok později jsem v létě odjela do severní Itálie, abych si vydělala nějaké peníze. A tam mě to tak nadchlo, že jsem se už nikdy nevrátila, strašně se mi tam líbilo.

Výročí slavného páru oslaví série závodů V pondělí 19. září je to přesně 100 let od narození manželů Dany a Emila Zátopkových. Český atletický svaz výročí oslaví projektem Sportuj jako Zátopkovi. Na sto stadionech napříč celou republikou se odehrají atletické závody, kterých se zúčastní přes 10 000 sportovců. Pro účastníky je připravená i limitovaná edice startovních čísel. Celá akce vypukne v poledne symbolicky na stadionu v Houštce, který nese jméno Emila Zátopka a kde v roce 1951 překonal světový rekord v hodinovce.

Takže jste nějakou dobu žila v Itálii?

Ano, začala jsem tam pracovat pro jednu italskou obuvnickou společnost, ve které jsem zůstala 22 let. Při jedné zahraniční cestě mi známí na ulici v Mnichově řekli: Kateřino, ty jsi přece z Čech, tady je pan Zátopek, tak se seznamte. Tak takhle jsem se seznámila se svým budoucím životním druhem, teď jsme spolu 16 let.

Věděla jste, že je váš přítel spřízněný s Emilem Zátopkem?

Dozvěděla jsem se to z rodného listu mého tchána, který je narozený v roce 1932, i když v rodném listu je chybně 1938.

Jak to?

Tenkrát během protektorátu došlo na lámání chleba - kdo se přizná k německému občanství a kdo zůstane Čech. Tahle část rodiny Zátopkových, která pracovala pro Vítkovické železárny, řekla, že jsou Němci, a tím pádem museli v roce 1945 opustit republiku. Ale otec Emila Zátopka František je bratrem otce mého tchána. My jsme se tedy s Petrem nikdy nevzali, jsem jednou vdova z doby, kdy jsem žila v Hamburku, proto jsem řekla ne, že zůstaneme tak, jak jsme.

Kateřina Steegerová s fotkou Emila Zátopka.

Mluví se u vás doma někdy česky?

Právě, že celá rodina nemluví česky. Jejich babička byla Maďarka, ale tahle část rodiny se přiznala k německému občanství, musela mluvit německy a po válce odjeli do Bavorska. Česky už se nemluvilo, i když Emila pořád samozřejmě sledovali. Byl v Německu velmi oblíbený, měl tam svého kamaráda.

Vy jste tedy pana Zátopka vidět nemohla.

Ne, neměla jsem šanci. Ono ani předtím za socialismu nebylo jednoduché Emila v Československu kontaktovat. Ani s Helmutem - bratrancem, který hrál v Německu první fotbalovou ligu - neměl Emil žádný velký vztah. Občas třeba zavolali Daně a ta říkala: Nevolejte, telefon je odposlouchávaný. Takže ten vztah se zredukoval na minimum.

Ale viděli se, že?

Přesně před 50 lety, když Emil 10. září 1972 přišel do našeho domu, kde stále bydlíme, na snídani. Máme z toho fotku, kde je Emil, můj přítel Petr a paní Zátopková. Proč tam není Helmut? Paní Zátopková říkala: On se musel starat o novináře, kteří tam byli celé dopoledne. A taky o tajnou policii, která kontrolovala, kdo přišel a odešel. Toho dne taky vznikl podpis, který pořád máme.

Jak to setkání vlastně probíhalo?

Uspořádala se pravá bavorská snídaně. Takže bílé párečky z telecího masa, které se smí jíst jen před dvanáctou hodinou, pak už nejsou čerstvé, jak praví bavorská tradice. Emil tedy přišel, byli tam novináři ze Süddeutsche Zeitung. Problém byl, že čtyři dny předtím se stala ta tragédie s izraelskými sportovci (11 sportovců a členů olympijského týmu bylo zabito palestinskými teroristy). Všechno tak bylo na poslední chvíli, Helmut jel s mým Petrem pro Emila do hotelu, odkud ho přivezli k nám.

Byl rád?

Tchyně vzpomíná, jak si to strašně užíval. Chleba jedl po kouscích, i pro něj to byl únik z reality, protože v roce 1972 to pro něj taky nebylo jednoduché. O to víc si užíval i klasickou snídani s bílými párečky s hořčicí. Ta kombinace mu velice učarovala.

Jak probíhala komunikace s ním?

Byl tam jeden reportér, který mu dával otázky a on na ně odpovídal. Helmut to překládal, protože jako jediný z rodiny uměl česky. A bavili se o všem možném - Dana tenkrát nemohla přijet, protože bylo zakázané, aby vycestovali oba manželé spolu.

Takže i s novináři za zády se mohli bavit o všem možném?

Mohli, protože tajná policie zůstala venku na ulici.

Jak to vaše rodina vnímala, že má kolem baráku kontrolory?

Tchán pak byl o to radši, že z republiky po válce utekli. Byli sice deportování vlakem s nápisy Němec na oblečení, ale byl rád, že se z toho socialistického režimu vyvlékl. Viděl, co to je…

Setkaly se pak rodiny ještě někdy?

Už ne. Na začátku našeho vztahu s Petrem jsem se dvakrát telefonicky bavila s paní Danou. Loni jsme dokonce byli u jejího domu v Buchlovicích, ale rodiny už se nesetkaly. Bylo to poprvé a naposledy.

Malý Filip Emil Zátopek, jeho otec Petr a babička.

Váš jedenáctiletý syn se jmenuje Emil. Ví, z jaké rodiny pochází?

Samozřejmě. Rádi bychom mu ukázali ten film Zátopek, ale nevím, jestli je s německými titulky. Velký zážitek měl minulý rok, kdy jsme byli v Lausanne v muzeu. Musí se tam ukazovat pas, tak se hned seběhlo celé muzeum, fotili si nás a ukazovali nám všechny věci, které tam mají vystavené. Emil hraje fotbal a je to jediné, co ho zajímá, s běháním to tak nemá. Ale kdo ví, třeba ho to chytne, i já jsem byla sportovkyně, celá rodina sportovala.

Jeho spolužáci znají rodinnou historii?

Zatím asi ne, jsou malí a teď během dvou covidových let se ani moc neviděli. To spíš starší lidi, když vidí to jméno, tak se zeptají. Před těmi 50 lety byla Emilova návštěva i v televizi, Češi ho totiž vůbec nechtěli na olympiádu do Mnichova pustit. Ale mezinárodní tlak byl tak velký, že ho funkcionáři přece jen pustili.

I váš manžel asi občas narazí na to, že se ho lidé na Emila Zátopka ptají, ne?

Rodina mého muže má obchod s kožešnictvím už 75 let, tři generace. Vždycky k nim lidé chodili a ptali se na něj. Chtěli třeba i podpisy, vyprávěli si historiky, kde Emila viděli, kde něco četli. Náš syn Filip Emil je poslední z rodu Zátopků v Bavorsku. Když se nám narodil, bylo to i v novinách. To jméno pořád média zajímá.