Čas beru všemi deseti, říká Maňasová. Rekord nebyl ustřelený, ulevilo se jí

Opět přiznala, že měla velké oči, když hned prvním závodem v hale letos zaběhla národní rekord 7,05. „Myslela jsem, že kolem sedmi deseti budu běhat pořád. Ale bohužel.“
Cítila se pod tlakem, když se jí rekordu nedařilo přiblížit?
„Ne, to ne. V okolí jsem sice slyšela, že ten čas ještě stlačím, ale jsem realistka,“ odpověděla Maňasová. „Lidé, kteří se kolem sprintu pohybují, ví, že takové světové časy zvládne běhat málo sprinterek, holek. Takže pro mě je těch sedm jedenáct z plného tréninku ukazatel, že sedm nula pět nebylo ustřelených, že to tam někde je. A doufám, že výborný čas vyleze znovu v Toruni.“
Připustila, že nejspokojenější by byla, kdyby se dostala na 7,09. „Ale fakt ten dnešní čas beru všemi deseti, fakt super. Jsem zdravá, nezranila jsem se, a to je důležité.“
Do světového šampionátu v hale v Toruni, který bude 20. až 22. března, už žádný závod nepoběží.
„Teď budeme hodně a tvrdě trénovat (s trenérem Ivo Pištěkem – pozn. red.),“ prohlásila. „Čekají mě nějaké dvoufázové tréninky, po nichž lezu po čtyřech.“