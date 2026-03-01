Čas beru všemi deseti, říká Maňasová. Rekord nebyl ustřelený, ulevilo se jí

Karolína Maňasová vybojovala na mistrovství republiky v Ostravě čtvrtý titul v běhu na 60 metrů v hale za sebou. Potvrdila tak roli jasné favoritky. „Konečně jsem prolomila časy kolem sedmi vteřin a dvou desetin, dostala jsem se šest setin od osobáku, takže jsem spokojená i směrem k Toruni,“ zmínila Karolína Maňasová březnový halový světový šampionát.

Karolína Maňasová v cíli běhu na 60 metrů, který na halovém mistrovství republiky vyhrála. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Opět přiznala, že měla velké oči, když hned prvním závodem v hale letos zaběhla národní rekord 7,05. „Myslela jsem, že kolem sedmi deseti budu běhat pořád. Ale bohužel.“

Cítila se pod tlakem, když se jí rekordu nedařilo přiblížit?

Juška přidal jedenáctý halový titul, Ostrava zažila i rozlučku se Svobodou

„Ne, to ne. V okolí jsem sice slyšela, že ten čas ještě stlačím, ale jsem realistka,“ odpověděla Maňasová. „Lidé, kteří se kolem sprintu pohybují, ví, že takové světové časy zvládne běhat málo sprinterek, holek. Takže pro mě je těch sedm jedenáct z plného tréninku ukazatel, že sedm nula pět nebylo ustřelených, že to tam někde je. A doufám, že výborný čas vyleze znovu v Toruni.“

Připustila, že nejspokojenější by byla, kdyby se dostala na 7,09. „Ale fakt ten dnešní čas beru všemi deseti, fakt super. Jsem zdravá, nezranila jsem se, a to je důležité.“

Centimetr, no... Juška po dalším halovém titulu: Meindlschmid mě donutil bojovat

Do světového šampionátu v hale v Toruni, který bude 20. až 22. března, už žádný závod nepoběží.

„Teď budeme hodně a tvrdě trénovat (s trenérem Ivo Pištěkem – pozn. red.),“ prohlásila. „Čekají mě nějaké dvoufázové tréninky, po nichž lezu po čtyřech.“

Čas beru všemi deseti, říká Maňasová. Rekord nebyl ustřelený, ulevilo se jí

