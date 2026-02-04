Jéžiš, kurnik, říkala si Maňasová, když ji v Ostravě vystrašil zadní stehenní sval

V cíli se Karolína Maňasová zašklebila a chytla se za zadní stehenní sval. „Kolem čtyřicátého metru se mi zase trošku ozval, to jsem si řekla: Jéžiš, kurnik,“ popsala česká rekordmanka v běhu na 60 metrů závěr závodu na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě.

Sprinterka Karolína Maňasová na halovém mítinku Czech Indoor Gala. | foto: ČTK

Přesto doběhla s Britkou Amy Huntovou na děleném třetím místě v čase 7,17 vteřiny. Rychlejší byly jen Lucemburčanka Patrizia van der Wekenová (7,14) a Italka Zaynab Dossová (7,09).

„Finálový běh byl lepší než ten v rozběhu, start mi vyšel lépe,“ uvedla Maňasová, loňská mistryně Evropy do 23 let.

Přiznala, že se trochu nechala unést svým čerstvým českým rekordem, který před dvěma týdny vylepšila na 7,05. „Byla jsem nadšená a říkala si, že teď budu běhat časy pod deset (pod 7,10 vteřiny). Ale to je opravdu výkon na světové úrovni a asi ještě nejsem tak daleko jako ty holky ze světové a evropské špičky, abych byla schopná tak rychle běhat opakovaně, víceméně v každém závodě.“

Nové halové maximum a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

„Je dobré vědět, že to tam je, ale důležité bude, abych se znovu předvedla na halovém mistrovství světa, kde se to počítá nejvíc,“ doplnila s výhledem na březnový šampionát v polské Toruni.

Byly ve vašem běhu v Ostravě nějaké chyby?
Technicky byl dobrý, ale ještě počkám na video, jak bude vypadat na něm. Teď budeme další tři týdny trénovat, takže do toho svalu se dostane nějaký tonus, který zase pomůže srazit setinky dolů. Takže teď trochu přitrénuji, pak si odpočinu a mělo by to být dobré.

Na padesáti metrech jste byla na úrovni vítězky. Co se stalo pak?
To byl ten můj pravý zaďák (zadní stehenní sval). Už v rozběhu se trochu ozval, takže mi ležel v hlavě, ale naštěstí směrem k finále se problém podařilo odbourat, takže jsem ráda, že vydržel.

Jak jste si coby atletka SSK Vítkovice užila domácí prostředí?
Mám to tady hodně ráda. Ten potlesk, jak mě představovali, byl moc pěkný. To jsem úplně cítila tu podporu fanoušků.

Osobák hned v prvním závodě. Manuel poznala novinku a líčila: Běh byl ladný

Nesvazuje vás známé prostředí a že od vás všichni chtějí pořád lepší a lepší výkony?
Už mám nějaké velké akce za sebou. Když mě nevyvedla z míry olympiáda a ten velký stadion, tak tady to zvládám v pohodě.

Máte motivaci v Ostravě jednou vyhrát?
Uff. Do budoucna by bylo pěkné Czech Indoor Gala jednou vyhrát. A ideálně, kdyby se mi to povedlo třeba opakovaně. Ale jo, třeba se mi to někdy podaří.

Jste spokojena s rozjezdem sezony?
Ten mě hodně nadchnul, až moc. Ze začátku jsem běžela 7,05, a to je šílený čas. A teď se budu opakovat – je to šílený čas a k tomu, abych ho běhala stabilně, potřebuji dorůst jako ty světové atletky, které tak běhají běžně.

