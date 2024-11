Sprinterka Maňasová: Když dlouho nezávodím, roztáhnu pak křídla

„Nechci mluvit za trenéra,“ zmínila atletka SSK Vítkovice Ivo Pištěka, „ale myslím, že jsme se shodli, že nejbližší závod mě čeká v Jablonecké hale koncem ledna.“

To je pořádná pauza...

„Nebojte, nezlenivím. Připravujeme se a pak to rozjedeme,“ smála se Maňasová.

Dodala, že tréninky jsou pořádně náročné a intenzivní. „Je tam posilovna, dvoufázové tréninky. Jedeme na plné obrátky. Ale až se bude blížit hala, těch těžkých tréninků ubude.“

Přesto, nechybí jí adrenalin ze závodů? „Právě že ne. Když dlouho nezávodím a pak se postavím na start, cítím se, jako bych roztáhla křídla,“ odpověděla.

Maňasová má za sebou další vydařený rok.

Na halovém mistrovství republiky v Ostravě vytvořila český rekord na 60 metrů časem 7,15 vteřiny. V létě si na evropském šampionátu v Římě vylepšila nejlepší výkon na stovce na 11,17, čímž se dostala do semifinále. V něm běžela i na olympijských hrách v Paříži jako první Češka po 76 letech. A i tam, v rozběhu, zlepšila svůj dosud nejlepší čas na 11,11.

Jak se na svůj výkon, kterým se výrazně přiblížila českému rekordu Jarmily Kratochvílové 11,09, dívá s odstupem?

„Je to malý kousek, ale pořád jsou to dvě setiny,“ upozornila. „Byla bych spokojenější, kdybych v Paříži běžela trošku rychleji. Ale po tom rozběhu jsem si řekla, že ten rekord padne. Jen nevím kdy. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby to bylo už příští rok. A pokud ne, věřím, že jednou se mi to stejně povede.“

Stihne to do příští olympiády, která bude v roce 2028 v Los Angeles?

„Nooo... třeba. Ale to je daleko.“

S Jarmilou Kratochvílovou se zatím o tom, že ohrožuje její rekord z roku 1981, nebavila.

„Ona ale má těch rekordů tolik... “ připomněla, že Kratochvílová je dosud českou rekordmankou i na 200, 400 a 800 metrů. „Navíc stovka nebyla ani její hlavní trať. Ona si prostě přišla, zaběhla si a je z toho už skoro padesát let rekord. Takže to možná ani nějak nesleduje. Možná čeká, až padne.“

Po těch slovech se Maňasová rozesmála.

Místo závodění jí na levé ruce přibyl vytetovaný drak. „Trenér to moc rád nevidí, ale pro mě je to takový boost (povzbuzení). Dodává mi to obrovskou energii. Cítím se s tím dobře,“ vysvětlila svou zálibu v tetování.

Kam by jí měl drak příští rok posunout? Nejbližší velkou akcí je halové mistrovství Evropy v nizozemském Apeldoornu od 6. do 9. března. Mohla by už pomýšlet na finále?

„Něco takového nechci vůbec zakřiknout, ale reálně bych chtěla být v semifinále. Tady vzadu v té hlavě však je, že třeba, kdyby se mi podařilo v rozběhu a v semifinále zaběhnout dobrý čas, tak by to mohlo vyjít i na něco lepšího.“

Jak daleko jsou její soupeřky?

„Hm... to záleží. Hranice světové extratřídy je běžet pod 7,10 vteřiny. Mám osobák 7,15. Nevím, zda se mi tolik podaří ubrat. Ale výrazněji bych ho posunout zase chtěla. Doufám, že v evropských tabulkách bych se mohla zařadit na přednější příčky. Nechci říkat, že mířím na top trojku, to asi ne, ale chtěla bych vystrčit růžky. Ukázat draka, když ho mám vytetovaného.“

Evropskou jedničkou v běhu na 60 metrů je časem 6,98 Polka Ewa Swoboda, která v zimě často trénuje v ostravské atletické hale. Dvojkou je Italka Zaynab Dosso (7,02) a trojkou Lucemburčanka Patrizia Van Der Weken (7,09).

Karolína Maňasová se v evropském žebříčku z minulé halové sezony časem 7,15 dělí o šesté místo s Nizozemkou N'Ketii Seedo a Švýcarkou Géraldinou Frey.

„Budu se snažit nějak výrazněji srazit osobák a uvidíme, na co to bude stačit,“ prohlásila Karolína Maňasová.