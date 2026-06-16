Ještě lepší český rekord? Maňasová na Tretře cílí na čas pod jedenáct sekund

Jiří Seidl
  11:18
Národní rekord už nejlepší česká sprinterka Karolína Maňasová má, když tento měsíc o osm setin překonala 45 let starý nejlepší čas Jarmily Kratochvílové 11,09 vteřiny. A teď by se atletka SSK Vítkovice ráda dostala pod 11 sekund...
Karolína Maňasová před mítinkem Zlatá tretra 2026

Karolína Maňasová před mítinkem Zlatá tretra 2026 | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Nejlepší česká sprinterka Karolína Maňasová (uprostřed) na ostravském mítinku...
Karolína Maňasová se po finále na 60 metrů na ostravském mítinku Czech Indoor...
Karolína Maňasová na loňském MČR v hale.
Karolína Maňasová v cíli běhu na 60 metrů, který na halovém mistrovství...
10 fotografií

„Jsem realistka. Kdybych si nemyslela, že na to mám, tak bych o tom ani neuvažovala,“ usmála se Maňasová a vrátila se o tři roky zpátky: „Tehdy jsem zaběhla čas 11,26 a v nějakých komentářích si přečetla, že to mám marné, že Kratochvílovou nikdy nedám.“

Co od Karolíny Maňasové na Tretře očekává její trenér Ivo Pištěk?

„Že se dostane pod těch jedenáct vteřin,“ odpověděl s úsměvem.

K tomu by jí mohla pomoci skvělá konkurence. Na startu budou Polka Ewa Swobodová, Jamajčanka Brianna Lystonová, Novozélanďanka Zoe Hobbsová a Němka Gina Lückenkemperová. Všechny mají osobní rekordy pod 11 vteřin.

Máme Jarmilu! křičel kouč na Maňasovou. Rekordmanka zlepšila bench i vytrvalost

Maňasová si přeje běžet v dráze vedle své kamarádky Ewy Swobodové, která v zimě stejně jako ona trénuje v ostravské atletické hale a která už letos stovku pod 11 vteřin zaběhla. „Určitě přijede dobře připravená, takže se jí budu snažit držet,“ podotkla Karolína Maňasová.

Jenže Swobodovou dosud v ani jednom závodě nepředběhla. „Na startu ale bude i Brianna Lystonová, která mě letos také porazila na halovém světovém šampionátu v Toruni. Ale takových lidí bude na Tretře víc,“ usmála se sprinterka.

„Kája sice Ewu ještě neporazila, ale letos jsme už blízko,“ upozornil trenér Pištěk. „Buďme však pokorní, stojíme nohama na zemi. Chceme dál pracovat, nevznášíme se v nějakých oblacích. A nikdy jsme se nevznášeli.“ Ivo Pištěk tvrdí, že všechno je o každodenní práci. „O ničem jiném. Kája tomu obětuje strašně moc, trénuje dvoufázově, rehabilituje. Jsem s ní na každém tréninku a troufám si říct, že její časy můžou být hluboko pod jedenáct vteřin. Výhledově.“

K optimismu ho svádí skvělé starty Maňasové. „Má jeden ze tří nejlepších startů na světě, možná nejlepší,“ podotkl Ivo Pištěk. „Na to, jak je konstrukčně slaboučká, má na hodně dobrý čas, ale na jaký, to raději nebudu říkat.“

Sprinterka Karolína Maňasová se svým trneérem Ivo Pištekem čtou jména soupeřek, které ji čekají na letošní Zlaté tretře Ostrava.

Podle něj je výhodou jeho svěřenkyně i nízký věk 22 let.

„Každou přípravu se snažíme zdokonalit, vylepšit, aby byla ještě silnější a odrazovější. Letos udělala největší práci v rychlostní vytrvalosti a předtím v tempové vytrvalosti. Po březnovém halovém mistrovství světa jsme začali přípravu a najednou to udělalo takhle cvak,“ lusknul Ivo Pištěk prsty. „Najednou časy i v tréninku byly dobré a z toho vzešel i ten její národní rekord na stovce. Kája je schopná běžet prvních deset metrů jako chlapi za 1,90 vteřiny, což je světová úroveň.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Menšík vs. MannarinoTenis - - 16. 6. 2026:Menšík vs. Mannarino //www.idnes.cz/sport
16. 6. 12:30
  • 1.50
  • -
  • 2.57
Nosková vs. ZarazúováTenis - - 16. 6. 2026:Nosková vs. Zarazúová //www.idnes.cz/sport
16. 6. 12:30
  • 1.17
  • -
  • 5.06
Čang vs. MuchováTenis - - 16. 6. 2026:Čang vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
16. 6. 12:30
  • 3.12
  • -
  • 1.35
Siniaková vs. MasárováTenis - - 16. 6. 2026:Siniaková vs. Masárová //www.idnes.cz/sport
16. 6. 14:00
  • 1.49
  • -
  • 2.60
Mrva vs. SantillanTenis - - 16. 6. 2026:Mrva vs. Santillan //www.idnes.cz/sport
16. 6. 14:00
  • 1.24
  • -
  • 3.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses

První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Ještě lepší český rekord? Maňasová na Tretře cílí na čas pod jedenáct sekund

Karolína Maňasová před mítinkem Zlatá tretra 2026

Národní rekord už nejlepší česká sprinterka Karolína Maňasová má, když tento měsíc o osm setin překonala 45 let starý nejlepší čas Jarmily Kratochvílové 11,09 vteřiny. A teď by se atletka SSK...

16. června 2026  11:18

Írán proti Íránu. Jste tým režimu, křičeli fandové. Neřešme politiku, reagovali další

Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí během utkání na mistrovství...

Jako by nehrál Írán proti Novému Zélandu. Ale Írán proti Íránu. „Tohle není můj tým. To je tým režimu,“ skandovali íránští fanoušci v hledišti. Když soupeř z Nového Zélandu skóroval, gól v íránské...

16. června 2026  11:16

Mbappé popsal, co by mohl dělat po konci kariéry. Jeden velký cíl ale rovnou odmítl

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé patří k největším tvářím světového fotbalu a v sedmadvaceti letech má před sebou ještě řadu sezon. Přesto už dostává otázky, co bude dělat po kariéře. Ačkoliv je jeho budoucnost...

16. června 2026  11:08

Opravdu poslední zápas za Nymburk. Sehnal si uvědomil konec, pak zazářil

Na vrcholu nymburských oslav se octl Ondřej Sehnal.

Už 21. titul za posledních 22 dohraných ligových ročníků získali nymburští basketbalisté, slavili po těžké bitvě na sedm zápasů proti Pardubicím. Takové vyvrcholení nabídla domácí nejvyšší soutěž...

16. června 2026  11:06

Hamzová po téměř měsíci ve hře, lídru WNBA přispěla k demolici nováčka

Eliška Hamzová v přípravném zápase za Minnesotu Lynx

Eliška Hamzová po téměř měsíci znovu nastoupila za Minnesota Lynx ve WNBA a přispěla čtyřmi body k drtivému vítězství nad basketbalistkami Portland Fire 107:74. Česká rozehrávačka dostala od Lynx...

16. června 2026  10:51

Zlatá tretra zakládá Síň slávy. Jako první do ní vstoupili Fibingerová a Železný

Jan Železný a Helena Fibingerová vstoupili do Síně slávy ostravské Zlaté tretry.

Ostravská Zlatá tretra, nejprestižnější atletický mítink v Česku, před letošním, už 65. ročníkem představila nově vzniklou Síň slávy. Jako první do ní byly uvedeny dvě domácí legendy: koulařka Helena...

16. června 2026  10:13

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové si na fotbalovém mistrovství světa zahrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

16. června 2026  10:11

Argentina na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy i historie

Typická gólová oslava argentinské legendy Lionela Messiho.

Argentina vstupuje do mistrovství světa jako obhájce titulu a s Lionelem Messim v roli kapitána. Po triumfu v Kataru patří Jihoameričané znovu mezi hlavní kandidáty na zisk trofeje i na šampionátu v...

16. června 2026  10:08

Izrael proti Palestině ve fotbale? FIFA má smělý plán pro turnaj, kam může i Rusko

Prezident FIFA Gianni Infantino sleduje zápas Česka a Jižní Koreji na...

Na jaře se Gianni Infantino marně snažil přimět fotbalové činovníky obou zemí, aby si podali ruku. Teď dostal se svými kolegy jiný nápad. V září se v Americe uskuteční turnaj dětí do 15 let pod...

16. června 2026

Vedoucí týmu o přesunech: Autobusem až k letadlu, kustodi balí desítky beden

Michal Černý, vedoucí národní mužstva, si zkusil trénink před přípravným duelem...

Od našeho zpravodaje v USA Určitě by se rád zašel podívat na Nizozemce, Japonce či Argentince, kteří zápasy základních skupin mistrovství světa hrají přímo v Dallasu. A možná by to i šlo. „Kdybychom zatahali za nějaké nitky,...

16. června 2026  9:37

Jen nevědomý tik, hájí se sudí kvůli nařčení z rasismu. Na MS může fungovat dál

Australský fotbalový rozhodčí Shaun Evans.

Čelil obvinění z použití rasistického gesta, vyšetřování však neshledalo žádné jeho provinění. „Byl to takový ten tik, který si ani neuvědomujete. Děláte ho automaticky, nechtěně a ani o něm nevíte,“...

16. června 2026  9:26

Titul jim vzal Mussolini, doma je ale vítali jako mistry světa. Příběh „zlatých hochů“

Českoslovenští fotbalisté před finálovým zápasem na MS 1934

Bylo to teprve druhé fotbalové mistrovství světa v historii, pro československý fotbal šlo dokonce o první velkou cestu mezi světovou elitu. Když tedy reprezentace v roce 1934 odjížděla do Itálie,...

16. června 2026  9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.