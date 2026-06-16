Ještě lepší český rekord? Maňasová na Tretře cílí na čas pod jedenáct sekund

„Jsem realistka. Kdybych si nemyslela, že na to mám, tak bych o tom ani neuvažovala,“ usmála se Maňasová a vrátila se o tři roky zpátky: „Tehdy jsem zaběhla čas 11,26 a v nějakých komentářích si přečetla, že to mám marné, že Kratochvílovou nikdy nedám.“
Co od Karolíny Maňasové na Tretře očekává její trenér Ivo Pištěk?
„Že se dostane pod těch jedenáct vteřin,“ odpověděl s úsměvem.
K tomu by jí mohla pomoci skvělá konkurence. Na startu budou Polka Ewa Swobodová, Jamajčanka Brianna Lystonová, Novozélanďanka Zoe Hobbsová a Němka Gina Lückenkemperová. Všechny mají osobní rekordy pod 11 vteřin.
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Maňasová si přeje běžet v dráze vedle své kamarádky Ewy Swobodové, která v zimě stejně jako ona trénuje v ostravské atletické hale a která už letos stovku pod 11 vteřin zaběhla. „Určitě přijede dobře připravená, takže se jí budu snažit držet,“ podotkla Karolína Maňasová.
Jenže Swobodovou dosud v ani jednom závodě nepředběhla. „Na startu ale bude i Brianna Lystonová, která mě letos také porazila na halovém světovém šampionátu v Toruni. Ale takových lidí bude na Tretře víc,“ usmála se sprinterka.
„Kája sice Ewu ještě neporazila, ale letos jsme už blízko,“ upozornil trenér Pištěk. „Buďme však pokorní, stojíme nohama na zemi. Chceme dál pracovat, nevznášíme se v nějakých oblacích. A nikdy jsme se nevznášeli.“ Ivo Pištěk tvrdí, že všechno je o každodenní práci. „O ničem jiném. Kája tomu obětuje strašně moc, trénuje dvoufázově, rehabilituje. Jsem s ní na každém tréninku a troufám si říct, že její časy můžou být hluboko pod jedenáct vteřin. Výhledově.“
K optimismu ho svádí skvělé starty Maňasové. „Má jeden ze tří nejlepších startů na světě, možná nejlepší,“ podotkl Ivo Pištěk. „Na to, jak je konstrukčně slaboučká, má na hodně dobrý čas, ale na jaký, to raději nebudu říkat.“
Podle něj je výhodou jeho svěřenkyně i nízký věk 22 let.
„Každou přípravu se snažíme zdokonalit, vylepšit, aby byla ještě silnější a odrazovější. Letos udělala největší práci v rychlostní vytrvalosti a předtím v tempové vytrvalosti. Po březnovém halovém mistrovství světa jsme začali přípravu a najednou to udělalo takhle cvak,“ lusknul Ivo Pištěk prsty. „Najednou časy i v tréninku byly dobré a z toho vzešel i ten její národní rekord na stovce. Kája je schopná běžet prvních deset metrů jako chlapi za 1,90 vteřiny, což je světová úroveň.“