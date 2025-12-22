Úkol na Vánoce? Pár kilo navíc, přeje si Maňasová. Pro příští sezonu má vyšší cíle

Jiří Seidl
  8:25
Měla by přibrat. Pak bude ještě lepší. To už nějakou dobu tvrdí Ivo Pištěk, trenér Karolíny Maňasové. Mohlo by se jí to podařit o Vánocích? „Že bych se cpala vanilkovými rohlíčky? “ smála se nejlepší česká sprinterka. „Doufám, že jo. Mám je ráda, jsou vynikající. A ještě žloutkové, které dělá vždycky moje babička. A perníčky.“
Sprinterka Karolína Maňasová hned druhý den po triumfu na halovém mistrovství...

Sprinterka Karolína Maňasová hned druhý den po triumfu na halovém mistrovství republiky posilovala s činkami. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karolína Maňasová v rozběhu na mistrovství světa.
Karolína Maňasová při svém rozběhu na mistrovství světa.
Rozběh na 100 metrů na MS v Tokiu. Vlevo je česká reprezentantka Karolína...
Zklamaná Karolína Maňasová po nepovedeném rozběhu na mistrovství světa.
24 fotografií

Letošní mistryně Evropy do 23 let na 100 metrů připouští, že problém nabrat kila navíc má pořád.

„Ale moje váha jde pomalu nahoru. Snad až vyběhnu v hale, tak budu mít nějaké ty kilogramy navíc. Nejlépe, když budu vážit padesát pět kilo. To už by byl na mě velký výkon.“

Jenže tak snadné to nebude, byť by se celé svátky cpala cukrovím... Vše totiž zase vyběhá.

11,20? To mi nestačí, mrzelo Maňasovou. Do Tokia se těší na asijskou kulturu

„Tréninkový plán na konci roku bude záležet i na tom, jak bude otevřená atletická hala, ale pokud bude všechno, jak má, tak přes Vánoce budu mít možná jeden, nejvýše dva dny volna. Jinak pojedu. Není čas ztrácet čas. Takže nebudu mít žádné týdenní volno, to určitě ne. Maximálně dva dny, jak znám trenéra.“

A vše v ostravské hale: „Přesně tak. Tož Ostrava je moje zázemí. Kam bych jezdila, že jo?“

V březnu na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu vylepšila český rekord na 60 metrů na 7,10 vteřiny, přičemž skončila osmá, a v červenci se v Bergenu stala mistryní Evropy atletek do 23 let. Přesto nepovažuje letošní rok za svůj nejvydařenější v dosavadní kariéře.

Rozběh na 60 metrů na halovém ME. Zleva: Zaynab Dossová, Karolína Maňasová a Maria Mihalacheová.

„Tak bych ho nenazvala,“ namítla rodačka z Nového Jičína. „Určitě se mi vydařila halová sezona, tu jsem zatím nikdy neměla lepší, ale doufala jsem, že venku budu úspěšnější. Ano, Bergen se mi podařil, uspět tam byl můj největší cíl, ale chybělo tomu ještě něco více, na co jsme všichni čekali – národní rekord, který se mi bohužel nepodařil zaběhnout. Doufám, že příští rok to vyjde.“

Zároveň dodala, že velkým zklamáním pro ni bylo i zářijové mistrovství světa v Tokiu, na němž časem 11,37 vteřiny skončila už v rozběhu.

„Trvalo mi celkem dlouho, než jsem se z toho oklepala, to byla velmi hořká tečka za sezonou,“ připomněla. Připouští, že to mohlo být i tím, že letní sezona byla dlouhá.

Zklamaná Karolína Maňasová po nepovedeném rozběhu na mistrovství světa.

„Asi ano. Sezona se opravdu táhla, ale to byl můj subjektivní pocit. Pro mě bylo těžší připravit se na dva vrcholy, které byly časově celkem daleko od sebe.“

Dělily je dva měsíce. Měla v Tokiu aspoň možnost nakoupit dárky pro své blízké? „Nějaké jsem koupila, protože po tom, co jsem doběhla, jsem měla ještě několik dnů do odletu. Ale vánoční dárky sháním vždy až tady těsně před svátky,“ usmála se.

Dva vrcholy v příštím roce

Halovou sezonu Maňasová rozjede 20. ledna. „Teď jsem v hrubé přípravě. Makám. Tvrdě,“ zdůraznila sprinterka.

Příští rok má před sebou dva vrcholy – v hale mistrovství světa, které bude 20. až 22. března v polské Toruni, a srpnový evropský šampionát v anglickém Birminghamu.

A hlavně by už chtěla překonat národní rekord Jarmily Kratochvílové na 100 metrů, který má hodnotu 11,09 vteřiny. Na něj ztrácí pouhé dvě setiny. „Uspět na Evropě a mít ten národní rekord, to by bylo pěkné,“ přiznala.

Slzy kouče řekly vše. Maňasová velí: Žádný oddych. Cílí na rekord Kratochvílové

Těší se i na Zlatou tretru Ostrava, na níž letos kvůli zranění nemohla běžet.

„Doufám, že si to na ní příští rok vynahradím. Bude to pro mě i takové symbolické, protože Zlatá tretra bude šestnáctého června a v ten stejný den jsem v roce 2023 běžela stovku za 11,26,“ připomněla. „To jsem o sobě dala poprvé více vědět, takže doufám, že Tretra bude mít plus minus stejný průběh jako tehdy v Grazu, akorát s tím, že chci, aby můj čas byl výrazně lepší. Těch 11,26 už brát nebudu.“

