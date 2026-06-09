Pořád ten běh ještě vstřebávám, říká Maňasová o svém rekordu na stovce

Jiří Seidl
  13:38
Nejlepší česká sprinterka Karolína Maňasová z SSK Vítkovice před čtyřmi dny hned dvakrát překonala 45 let starý národní rekord Jarmily Kratochvílové na 100 metrů. Na mítinku v rakouském Sankt Pöltenu nejprve běžela za 11,08 vteřiny. A pak ve finále za 11,01... „Pořád to ještě vstřebávám, dochází mi to pomaličku,“ přiznala.
Sprinterka Karolína Maňasová na Městském stadionu v Ostravě.

Sprinterka Karolína Maňasová na Městském stadionu v Ostravě. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Karolína Maňasová (vpravo) během semifinálového závodu na 60 metrů na halovém...
Karolína Maňasová v rozběhu šedesátky po boku Jonielle Smithové a Jael...
Karolína Maňasová v cíli běhu na 60 metrů, který na halovém mistrovství...
Karolína Maňasová na loňském MČR v hale.
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Karolína Maňasová v úterý na Městském stadionu v Ostravě od šéfa SSK Vítkovice Oldřicha Zvolánka dostala velkou kytici růží a pak se rozpovídala. Třeba o tom, jaká byla její prvotní reakce v cíli.

„Nemohla jsem tomu uvěřit,“ uvedla svěřenkyně trenéra Ivo Pištěka. „Po rozběhu, který jsem měla za nula osm (11,08), jsem si myslela, že bude neregulérní vítr. Ale trenér na mě křičel: Kájo, máme Jarmilu! Bylo to pro mě velké překvapení, ale musela jsem se hodit do klidu, protože jsem měla před sebou ještě finále.“

A v něm jste svůj rekord vylepšila až na 11,01 vteřiny.
To byla velká euforie. Trenérovi ale vydržela tak půl hodiny a potom mi řekl: No, Kájo, škoda těch dvou setin...

Čekala jste, že se ve finále zlepšíte o sedm setin?
Upřímně, jo. Říkala jsem si, že ta desetinka dolů by tam ještě mohla být, ale všechno má svůj čas. Jsem ráda, že jsem mítink doběhla ve zdraví, protože loni tomu tak nebylo (kvůli svalovému zranění chyběla na Tretře).

Jarmila Kratochvílová se vám ozvala?
Osobně ne, ale viděla jsem nějaký článek, kde se k tomu vyjádřila, že je ráda, že ji někdo po tak dlouhé době překonal. Za to vyjádření jí moc děkuji. Jsem si moc dobře vědoma, že stovka nebyla pro Jarmilu Kratochvílovou hlavní trať, takže je šílené, že její národní rekord vydržel čtyřicet pět let. Klobouk dolů.

Jedna vzala Kratochvílové rekord, druhá může být stejně úspěšná. Češky letí vzhůru

Neodměníte se za rekord dalším tetováním?
Ne, ne. S tetováním jsem na nějakou dobu skončila. Jsem spokojená, jak to mám teďka, nic neplánuji.

Nebudete pod velkým tlakem, když se teď všichni budou ptát, kdy se dostanete pod 11 vteřin?
Na to se už všichni ptají (usmála se). Na mě to nijak nedoléhá. Když už, tak si spíš vytvářím tlak sama na sebe. Jsem v pohodě.

Bude těžké udržet nynější výkonnost kolem jedenácti vteřin?
Jak bych to popsala... V tom St. Pöltenu jsem se úplně necítila, že bych měla nějakou extra formu, když to srovnám s dvacátým lednem, když jsem běžela v hale šedesátku za sedm nula pět. Tam jsem fakt cítila, že mi nohy jedou, že mi kolena střílí. V St. Pöltenu mi to přišlo, že jsem odpočatá, ale nějakou top formu jsem necítila. Právě proto mě pořádně překvapil ten čas.

Takže až se budete cítit jako 20. ledna, tak se máme těšit na co?
Doufám, že... No uvidíme, nebudu si raději dávat žádné mety. Ale mohlo by to být dobré.

Před časem jste říkala, že musíte zapracovat na posledních dvaceti metrech. To se vám povedlo?
V tom Rakousku byl ten konec na moje poměry dobrý. Ale ještě to nebylo úplně ono, nebyla to nějaká top forma. Na ni si počkáme.

K tomu váš trenér Ivo Pištěk podotkl, že jste v Sankt Pöltenu neměla ideální starty, v nichž je jinak vaše obrovská síla.
Jo, jo, souhlasím s ním hlavně, co se týká rozběhu. Tam jsem udělala, takového hada, jak říkáme – místo, abych běžela rovně, jsem sebou škubla doleva. Ale srovnala jsem se.

Dva roky jste měla osobní rekord 11,11, což byly dvě setiny za Jarmilou Kratochvílovou. Dokážete odhadnout, za jak dlouho byste mohla ubrat další nejméně dvě setiny?
To si netroufám, ale nemusela by ta hranice odolávat dlouho. Byla bych ráda, kdyby se mi to podařilo před domácími diváky přímo na Tretře. Ale pořád to jsou jsou dvě setiny. Mohu je stáhnout příští týden, ale také za dva roky.

Na sprinterku jste hodně drobná a je pravda, že máte i o něco kratší pravou nohu?
Ano, mám dysplazii kyčlí (poruchu vývoje kyčelního kloubu), takže jsem celá taková nějaká... Ale na to všechno mi to běhá podle mě dobře (smála se). Není to sice na mě moc vidět, ale síla roste. Pořád na ní pracuji. Moje váha trošičku porostla, ale ještě ji potřebuji zvýšit, abych v tom poli sprinterek nevypadala jako běžkyně na delších tratích. Snad se holky neurazí.

Další závod poběžíte 16. června doma na Zlaté tretře Ostrava. Těšíte se?
Moc. Ten první závod v St. Pöltenu mě nakopl, takže doufám, že se před domácím publikem předvedu.

Sprinterka Karolína Maňasová se svým trneérem Ivo Pištekem čtou jména soupeřek, které ji čekají na letošní Zlaté tretře Ostrava.

Co říkáte soupeřkám Polce Ewě Swoboda, Jamajčance Brianně Lyston, Novozélanďance Zoe Hobbs a Němce Gině Lückenkemper, které mají osobní rekordy pod 11 vteřin?
Startovní pole je velmi kvalitní, jak už to na zlatých mítincích bývá. Za takovou konkurenci jsem moc ráda a bylo by fajn, kdybych toho využila a před domácím publikem prolomila jedenáctivteřinovou hranici. Ale nic neslibuji. Budu se snažit, dělat, co můžu.

Vaším letošním vrcholem bude srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu?
To je můj největší cíl, tam to bude nejdůležitější závod. A samozřejmě příští týden Tretra, na ní bych také chtěla běžet hezky.

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