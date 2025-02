Maňasová stačila hvězdám: Říkala jsem si, že mě přejedou. Čas mohl být i lepší

„Trenér mi říkal, že v rozběhu nebyl můj start extra dobrý, takže na to jsem se snažila zaměřit, abych do toho ve finále, jak bych to řekla slušně, více jebla,“ uvedla jedenadvacetiletá atletka.

Na padesátce, kterou pořadatelé měřili průběžně, časem 6,20 vteřiny překonala český rekord. V ostravské hale ji porazily jen elitní sprinterky Patrizia van der Wekenová (7,08) a Ewa Swobodová (7,09).

„Už loni jsme si říkala, ať se Ewy držím. Letos jsem si řekla: Chytni se jí, ale nespadni. Takže jsem se o to snažila, chtěla jsem držet svůj rytmus. A když mi utíkala, nechtěla jsem panikařit, počítala jsem s tím, že mě přejede. V hlavě jsem ten běh zvládla, nezpanikařila jsem.“

Swobodová nakonec i přes roli největší favoritky nevyhrála. „Je to její první start sezony, ona to ještě stáhne,“ usmála se Maňasová, atletka SSK Vítkovice.

Karolína Maňasová dobíhá do cíle závodu na 60 metrů na Czech Indoor Gala.

Pochvalovala si domácí prostředí. „Halu dobře znám z tréninků, při závodě panovala zároveň i výborná atmosféra. Divákům moc děkuji.“

S druhým startem v sezoně byla spokojená tak napůl. „Třetí místo je super i vzhledem k bodům do světového rankingu. Po rozběhu jsem ale čekala lepší čas. Je však teprve start sezony, doufám, že se zlepším. Do Apeldoornu je času dost. Tam bude důležité, abych běžela rychle.“

V nizozemském Apeldoornu bude 6. až 9. března halové mistrovství Evropy. Záhy se 21. až 23. března v čínském Nankingu koná světový halový šampionát.

„Chystám se jenom do Apeldoornu, na halové mistrovství světa nepojedeme,“ nastínila svoje plány. „Hlavní důvod je, že mě v létě čeká mistrovství Evropy do dvaceti tří let v Bergenu. Tím, že bychom letěli do Číny, bych přišla asi o tři týdny přípravy, což nechceme.“

Věří, že tuto sezonu nakopla solidně. „Běžela jsem čtyři setiny od osobáku, dokončila jsem závod zdravá, takže je to dobré.“

Zprvu netušila, kde se představí příště, načež jí kolem procházející manažer Alfonz Juck pošeptal, že v sobotu poběží na mítinku v Lodži, kde znovu vyzve Swobodovou.

„Aha, tak sláva. Pojedu tam,“ usmála se Maňasová.