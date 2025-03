Maňasová potvrzuje, že je českou jedničkou. Stromšík se v hale trápil

„Aspoň se budu moct konečně připravit na letní sezonu. Nebude to takové hektické,“ prohlásil Stromšík.

To Karolína Maňasová doufá, že v Apeldoornu vylepší svůj vítězný výkon z halového mistrovství republiky 7,17 vteřiny, jímž o dvě setiny zaostala za svým národním rekordem.

„V hlavě mám, na jaký čas bych si mohla troufnout, ale nebudu říkat kolik,“ řekla.

Mohla by se dostat na 7,10?

„Řeknu jenom, že pokud by takový čas vyšel, budu ve finále,“ usmála se.

Kde však najít několik setin?

„Trénink je na trenérovi, stoprocentně mu věřím,“ zmínila Ivo Pištěka. „Máme svoje know how. Použili jsme ho loni před mistrovstvím republiky a byl z toho rekord, vsadili jsme na něj i před mistrovstvím Evropy a olympiádou. Třikrát nám to vyšlo, tak doufám, že nám to vyjde i počtvrté.“

V Apeldoornu bude mít ale pořádně nabitou neděli, kdy je na programu běh na 60 metrů. V poledne začne rozběhem, v 16.05 je semifinále a případné finále v 18.37 hodin...

„Když jsem ten časák viděla, skoro jsme se zděsila,“ přiznala Karolína Maňasová. „Normálně míváte rozběhy kolem poledne a semifinále, finále třeba od sedmi hodin večer. Muži to tak v Apeldoornu mají, my ne. Bude to opravdu náročné, bude to hodně o tom, kdo se s tím popere nejlépe. Je to krátká doba, aby člověk mohl zajít na hotel, najíst se. Jinak musí dlouho sedět v hale. Všechny to však máme stejné.“

Zdeněk Stromšík (vlevo) v souboji s předními světovými sprintery na letošním mezinárodním mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě.

Třicetiletý český spolurekordman na 100 metrů Zdeněk Stromšík podotkl, že o devět let mladší Karolína Maňasová je taková jeho nástupkyně.

„Ve Vítkovicích máme dva sprintery, kteří v hale... chtěl jsem říct dominují, ale z mé strany to letos nebyla zase taková dominance,“ upozornil Stromšík. „Ale Karolína dominuje neskutečně! U mě to v posledních letech bylo tak, že jsem byl já a čtyři Dukláci. Teď už je tam od nás z SSK Vítkovice i Tom Lisák. Jsem rád, že tady máme dalšího sprintera. A hlavně sprinterku.“

Jedenadvacetiletý Tomáš Lisák na halovém šampionátu doběhl šestý v čase 6,85, přičemž jeho maximum je 6,82 z minulého roku.

Stromšík připustil, že v minulých letech Maňasové i leccos poradil. „Vycházíme dobře, pomáháme si. Teď už je vyzrálá sprinterka, která se bude jen zlepšovat. Podle mě potřebuje trefit závod a doufám, že to bude třeba na nadcházející Evropě,“ uvedl Stromšík.

Dva týdny po evropském halovém šampionátu bude světový v čínském Nankinu.

„Tam nebudu,“ řekl Maňasová. „V létě mě čeká mistrovství Evropy do dvaceti tří let v Bergenu a tomu chceme podřídit celou přípravu. Letět do Číny, přijdeme o tři týdny přípravy.“

Sprinterka dodala, že pro Evropany budou dvě velké akce rychle za sebou pořádně náročné. „Třeba Ewa se na ně umí nachystat a bude chtít uspět i na halovém světě jako loni v Glasgow,“ připomněla Karolína Maňasová svou oblíbenou soupeřku Polku Ewu Swobodovou, která byla v Glasgow druhá. „U mě je to jednorázové. Umím se připravit na vrchol, ale formu čtrnáct dnů neudržím. Do Číny bych jela jen kvůli rozběhu. A riskovat, že pro to přijdu o část přípravy, nemá smysl.“

Na tetování se sprinteři neshodnou

Ač Maňasová a Stromšík mají na sprinty podobný pohled, pokud jde o tetování, neshodnou se.

„Tetování jde tak nějak mimo mě,“ uvedl Zdeněk Stromšík. „Nikdy jsem o tom ale ani nepřemýšlel, ani na to nemám žádný názor.“

Pousmál se a dodal: „Kdybych byl na olympiádě, možná by mě přemluvili, abych si nechal vytetovat olympijské kruhy, ale vzhledem k tomu, že jsem na ní nebyl, tak jsem ten problém řešit nemusel.“

To Karolína Maňasová olympijské kruhy na těle má. Navíc ji zdobí dva egyptští bohové a maska čínského draka.

Karolína Maňasová vyhlíží svůj výsledek po semifinále hladké stovky.

„Bohy mám i na náhrdelnících, které mám od sedmé třídy. To je moje srdcovka, bez toho nezávodím, a proto je mám vytetované. A čínského draka mám, protože když vlezu na start, jsem drak,“ smála se.

Co dál?

„Nechci být potetovaná úplně celá,“ odpověděla. „Nohy si nechci nechat tetovat vůbec. Co jsem chtěla, už mám. Ale uvidím, možná časem něco přibude.“