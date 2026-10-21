Halová sezona bez Maňasové. Česká sprinterka je po operaci oka

Maňasovou postihly nečekané problémy se zrakem, které si vyžádaly operaci levého oka.
„Prioritou je nyní úspěšné zvládnutí léčby a následná rekonvalescence,“ uvedla agentura dvaadvacetileté sprinterky. „Rozhodnutí vynechat halovou sezonu nebylo jednoduché, ale v tuto chvíli je nejdůležitější zdraví a bezpečný návrat k plné sportovní zátěži. Jakmile to zdravotní stav dovolí, bude se Karolína postupně připravovat na návrat k tréninku a dalším atletickým výzvám.“
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Elitní českou atletku mrzí, že kvůli nečekané komplikaci bude muset závody v hale vynechat. „Zdraví je ale na prvním místě a teď se chci soustředit především na to, abych se dala do pořádku. Věřím, že se na atletický ovál budu moci co nejdříve vrátit,“ dodala s tím, že v létě už jejímu návratu nebude nic bránit.