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Halová sezona bez Maňasové. Česká sprinterka je po operaci oka

Autor: ,
  15:27
Zklamaná Karolína Maňasová po nepovedeném rozběhu na mistrovství světa.

Zklamaná Karolína Maňasová po nepovedeném rozběhu na mistrovství světa. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Karolína Maňasová (vlevo) v semifinále sprintu na sto metrů na mistrovství...
Karolína Maňasová se fotí s fanoušky na ostravské Zlaté tretře.
Karolína Maňasová před mítinkem Zlatá tretra 2026
Sprinterka Karolína Maňasová na Městském stadionu v Ostravě.
31 fotografií
Karolína Maňasová musela podstoupit operaci oka a vynechá v úvodu příštího roku halovou atletickou sezonu. Informovala o tom skupina Top Athletics. Nejrychlejší sprinterka české historie na šedesátce i stovce tak přijde o halové mistrovství Evropy ve Valencii, kde mohla v závodě na 60 metrů navázat na loňskou finálovou účast.

Maňasovou postihly nečekané problémy se zrakem, které si vyžádaly operaci levého oka.

„Prioritou je nyní úspěšné zvládnutí léčby a následná rekonvalescence,“ uvedla agentura dvaadvacetileté sprinterky. „Rozhodnutí vynechat halovou sezonu nebylo jednoduché, ale v tuto chvíli je nejdůležitější zdraví a bezpečný návrat k plné sportovní zátěži. Jakmile to zdravotní stav dovolí, bude se Karolína postupně připravovat na návrat k tréninku a dalším atletickým výzvám.“

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Elitní českou atletku mrzí, že kvůli nečekané komplikaci bude muset závody v hale vynechat. „Zdraví je ale na prvním místě a teď se chci soustředit především na to, abych se dala do pořádku. Věřím, že se na atletický ovál budu moci co nejdříve vrátit,“ dodala s tím, že v létě už jejímu návratu nebude nic bránit.

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