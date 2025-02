Titul i z plného tréninku. A na Evropě to rozbalím ještě víc, velí Maňasová

„Určitě spokojenost,“ smála se jedenadvacetiletá atletka. „S trenérem jsme se dohodli, že mistrovství půjdeme z plného tréninku. Nějaký předzávodní rytmus vůbec nebyl. Normálně jsem trénovala a řekli jsme si, že uvidíme, co z toho vyjde.“

Překvapil vás tedy výsledný čas?

Čas mě docela překvapil. Jde i o skvělý ukazatel k mistrovství Evropy (v nizozemském Apeldoornu od 6. do 9. března).

Na druhou stranu, nemrzí vás, že k osobnímu maximu chyběl takový kousek?

Ani ne. Důležité je pro mě hlavně mistrovství Evropy. Na něm bych mohla předvést ještě daleko lepší výkon. Když to řeknu blbě, tak tohle pro mě byl jakoby rychlostní trénink. A rychlostní trénink za 7,17, si myslím, není vůbec špatný. Takže vůbec mě dvě setinky nemrzí.

Máte v hlavě, kolik byste jich mohla v Apeldoornu ještě ubrat?

Cíl mám, rezerva celkem je. Ale nebudu říkat kolik. Řeknu jenom to, že když čas vyjde, budu ve finále.

Sprinterka Karolína Maňasová v rozběhu. (2. srpna 2024)

Po Czech Indoor Gala jste odjela na mítinky do Polska. Cítíte, že vás tam berou už jako jednu z hvězd?

Některé holky už možná mají ponětí, že tam nějaká Maňasová je. Řekneme si: Ahoj. Což je fajn. Ale na závodech se každý soustředí spíš sám na sebe. Loni v Glasgow jsem se teda koukala kolem, co kdo dělá na tréninku a jak se připravuje.

Převzala jste něco?

Rozklus si dáme maximálně 300 metrů, zbytek rovinkuju, protahuju se... Abecedu mám taky dost specifickou, ale nebudu zacházet do detailů.

Zdobí vás taky tetování. Nepřibyly na vaší ruce nějaké nové?

Olympijské kruhy (ukazuje na pravou paži). Na druhé ruce mám už rok dva egyptské bohy, jež mám i na náhrdelnících, které mám od sedmé třídy. Jsou moje srdcovka, bez nich nezávodím, takže kvůli tomu jsem si je i nechala vytetovat. Pak mám taky čínského draka. Protože jsem drak, když vylezu na start! Mám ho jako takový hec (smích).

Nějaká další v plánu máte?

Musím se domluvit s tatérkou. Levou ruku už mám potetovanou. Když se mi bude něco líbit, můžu ještě něco doplnit, ale že bych měla v plánu si nechat tetovat i celou druhou ruku, to zase ne. Nechci být potetovaná úplně celá, třeba nohy nechci vůbec. Co jsem chtěla, už mám, a uvidím, jestli něco časem přibude.

Jak bolelo si nechat vytetovat třeba egyptské bohy? Nejsou úplně malí...

Paradoxně olympijské kruhy byly horší. Ty mám totiž zevnitř paže, což víc bolí. Nic příjemného, ale stojí mi to za to.

Sprinterka Karolína Maňasová se objímá s Polkou Ewou Swobodovou po závodě na 60 metrů na Czech Indoor Gala v Ostravě.

Platí, že vás v březnu čeká jen halové mistrovství Evropy a světový šampionát v čínském Nankingu vynecháváte?

Ano, na mistrovství světa nejedeme proto, že mě v létě čeká ještě mistrovství Evropy do 23 let v Bergenu. Tomu chceme podřídit celou přípravu a kdybychom odjeli i do Číny, přijdeme o tři týdny, což nechceme.

V Apeldoornu sprinterky těsně za sebou čeká rozběh, semifinále i finále. Co na to říkáte?

Prosím vás, já se skoro zděsila, když jsem časák viděla! Normálně míváte rozběhy kolem poledne, pak semifinále a finále třeba od sedmi hodin a dál. Muži to tak v Apeldoornu mají, ale ženy ve 12 hodin rozběhy, ve čtyři semifinále a pak už po půl sedmé finále. Opravdu náročné. Bude to hodně o tom, kdo se s tím popere nejlíp. Jde o krátkou dobu jít na hotel se najíst, ale zase dlouhou na to sedět v hale. Ale všichni to máme stejně.