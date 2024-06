Sprinterka Maňasová na cestě vzhůru. Ženou ji i tetování egyptských bohů

Řím (Od našeho zpravodaje) - Do letní sezony vstoupila s novým tetováním na levé ruce. „To je ta moje egyptská mytologie. Jde o dva bohy. Jeden je Anubis a druhý Horus. Mám je i na náhrdelnících,“ ukazuje sprinterka Karolína Maňasová. Co se ale nezměnilo: je pořádně rychlá. Nebo se možná změnilo i to: je ještě lepší. V semifinále stovky na mistrovství Evropy v Římě to potvrdila.