Karolína Maňasová slaví triumf na ME do 23 let v Bergenu. | foto: Profimedia.cz

Na mistrovství Evropy atletů do 23 let v norském Bergenu se jí zmíněný rituál osvědčil.

Na stovce vybojovala titul. Úspěch, který se na této akci dosud žádnému českému sprinterovi nepodařil!

„Ještě jsem si zlato plnými doušky nevychutnala,“ vydechla jedenadvacetiletá Maňasová, když v pondělí večer přiletěla spolu se stříbrnou oštěpařkou Petrou Sičakovou do Prahy, zlatá tyčkařka Viktorie Ondrová se hned přesunula na univerziádu. „Teprve si to začínám užívat,“ dodávala.

Snad jen protivítr, který ji ve finále připravil o lepší čas než 11,30 sekundy, ji stále mrzel. Jinak?

Se vším spokojenost. Dominovala, pokaždé z bloků vystřelila, získala náskok a ten už jen udržovala.

V souboji o cenné kovy vyhrála o osm setin před Britkou Niou Wedderburnovou-Goodisonovou.

„Určitě jsem nechtěla nikoho podcenit, protože tam byly schopné holky,“ líčila skromně. „Že to takto napálím, jsem dostala jako pokyn od trenéra. Říkal, ať co nejvíc šetřím síly. Tak jsem zabrala na začátku a pak už jen nějak doběhla.“

Kouč Ivo Pištěk ji sledoval přímo na stadionu. Po závodě se objali, ale nic jí říkat nemusel. „Stačilo, že jsem viděla, že mu slzí oči. Což vydalo za vše. Tohle je pro mě největší uznání,“ vykládala Maňasová.

Karolína Maňasová vstřebává triumf na ME do 23 let.

Nebylo to poprvé, co byl kouč na svou svěřenkyni náležitě hrdý. Loni na mistrovství Evropy dospělých v Římě postoupila do semifinále. Stejný kousek se jí povedl i na olympijských hrách v Paříži, na nichž proklouzla z rozběhu jako první česká sprinterka od roku 1972.

Letos zase na halovém evropském šampionátu v Apeldoornu postoupila mezi elitou do finále šedesátky a vlastní národní rekord tehdy stlačila až na 7,10 sekundy.

Vše v tak mladém věku!

Její venkovní maximum na stovce z Paříže zní 11,11 sekundy. Z něj už Maňasové chybí umazat jen dvě setiny k domácímu rekordu legendární Jarmily Kratochvílové.

To víte, že ji tahle meta láká. Dostat by se pod ni chtěla už v nadcházejících týdnech. Ba co víc, v hlavě má dokonce čas 11,07, čímž by splnila ostrý limit pro zářijové mistrovství světa v Tokiu. Byť do Japonska by se měla dostat i na základě rankingu.

„Šílené,“ směje se, když její jméno zazní vedle Kratochvílové, držitelky světového rekordu na osmistovce. „Je neuvěřitelná. Zaběhnout takhle stovku a mít svěťák na osmistovce? Vždyť tu já neběžím ani při rozklusání! Kdyby se mi její rekord povedlo překonat, hodně by mě to nakoplo.“

Vždy hovoří, že k současným výkonům ji vystřelilo spojení s Pištěkem. Maňasovou dřív často trápily zdravotní potíže. Během pauzírování přemýšlela, co dál. Rozhodla se pro razantní změnu a vyhlédla si právě kouče, který dřív dohlížel na kondičku tenistek Barbory Krejčíkové nebo Karolíny Muchové.

Vyplatilo se, ačkoliv ji před Bergenem znovu potrápila bolest stehenního svalu, kvůli níž vynechala Zlatou tretru i mistrovství Evropy družstev v Madridu, na vrcholné akci své kategorie byla zpět. Ve formě, která ji poslední sezony provází.

I Pištěk má se svěřenkyní velké plány. Po úspěchu v Bergenu odpočinek? Maňasová bezprostředně po zisku zlata vykládala: „Určitě mi dá zítra hned posilovnu.“

„Asi se budete divit, ale hned mi ji nedal,“ smála se na letišti. „Ale další den už jsem měla lehký trénink, nějaké rovinky. Neotálela jsem.“

Zapracovat chtějí i na síle. Češka je proti zahraničním sprinterkám drobnější postavy. Ačkoliv říká, že zdání možná trochu klame a síly má dost. „Osobák na bench 72,5 kilo, vážím 53, což není špatné,“ poodhaluje. „Ale je pravda, že proti soupeřkám bych potřebovala ještě trochu nafouknout. Když jsem se postavila na start v Apeldoornu, tak jsem byla poloviční.“

Jaké mety pak budou před ní?