České zlato z atletického ME do 23 let, sprinterka Maňasová ovládla stovku

Maňasová se postarala o premiérovou medaili české výpravy v Bergenu. Na stovce dosud žádný český atlet na evropském šampionátu do 23 let cenný kov nezískal.

„Chtěla jsem tu vyhrát, podařilo se a mám z toho velkou radost. Jsem ráda, že jsem uspěla v takové konkurenci. Holky přijely všechny dobře připravené a nemohla jsem nikoho podcenit,“ řekla Maňasová ve videu na webu atletického svazu.

Karolína Maňasová vyhlíží svůj výsledek po semifinále hladké stovky.

Vítkovická atletka absolvovala první start po měsíční pauze, kterou si vynutily svalové potíže, jež ji připravily o účast na Zlaté tretře v Ostravě i evropském šampionátu družstev.

„Na tréninku to vypadalo dobře, ale závod je závod. Je potřeba být vyběhaný. To mi chybělo, takže jsem úplně nevěděla, co z toho vyleze. Ale dopadlo to dobře,“ konstatovala.

Další medailový kandidát překvapivě neuspěl už v rozběhu. Český rekordman na trati 800 metrů Jakub Dudycha skončil třetí v druhém ze tří běhů a čas 1:45,46 minuty mu na postup do finále nestačil. Celkově obsadí devatenáctiletý půlkař 11. místo.

Juniorského mistra Evropy z roku 2023 porazili Brit Justin Davies (1:44,67) a Švýcar Ramon Wipfli (1:44,92). Kartami zamíchal především první rozběh, který ovládl Ital Francesco Pernici v novém rekordu šampionátu 1:44,06. Časem postoupili z tohoto běhu favorizovaný Nizozemec Niels Laros (1:44,19) a Francouz Thomas Marques de Andrade (1:44,50).

Dudycha letos na Zlaté tretře v Ostravě zlepšil český rekord na 1:44,48 a splnil tím limit pro účast na zářijovém mistrovství světa v Tokiu.

Do sobotního finále běhu na 400 metrů překážek se probojovala třetím nejlepším časem Barbora Vaňková, která si v Bergenu už podruhé výrazně vylepšila osobní rekord. Ve čtvrtečním rozběhu z něj výkonem 56,45 sekundy ubrala 98 setin a dnes proťala cíl v čase 55,79, který znamená páté místo v českých historických tabulkách mezi ženami.