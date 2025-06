Obě nestartovaly ani minulý týden na Zlaté tretře Ostrava. Ale nechyběly na ní. Zúčastnily se autogramiády a poté při zahájení mítinku se projely po oválu autem, aby zamávaly divákům.

„Bylo to úplně něco jiného, úplně jiný adrenalin než zažívám před startem,“ usmála se Karolína Maňasová z SSK Vítkovice. „Byla jsem z toho trochu zmatená, protože jsem ani nevěděla, kdy a kam mám jít. Ale super zážitek.“

Obě mrzelo, že nemohou závodit. „Protože ta atmosféra je neskutečná. Bylo i více lidí než minulý rok,“ podotkla Manuel, která se v Ostravě narodila, ale brzy nato se s rodiči přestěhovala do Tábora. „Mám na Ostravu skvělé vzpomínky, neboť se mi tady loni podařilo zaběhnout olympijský limit. Ale jsem ráda, že jsem mohla přijet alespoň podpořit české atlety.“

Jak Maňasovou, tak Manuel trápí zadní stehenní sval. Manuel kvůli němu zatím nezahájila sezonu, Maňasová si ho natáhla v květnu na mítinku v rakouském St. Pöltenu.

„Jsem v procesu hojení,“ popsala Manuel současný stav. „Moc ráda bych se už vrátila, ale vím, že není dobré to uspěchat.“

Na Tretře se mohla utkat se svou parťačkou z nizozemské tréninkové skupiny Femke Bol. „Doufám, že ještě bude dost závodů, kdy se mi to poštěstí,“ usmála se Lurdes Manuel.

Ostatně Bol před Tretrou Manuel chválila. „Je skvělá, talentovaná, má budoucnost. Je škoda, že nemůže běžet v Ostravě. Ale určitě se spolu potkáme na jiném mítinku,“ říkala Femke Bol.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel si běží pro postup do finále halového ME v Apeldoornu.

„To se poslouchá hezky, jsem ráda v té skupině. I když jsou tréninky občas náročné, cítím podporu od holek i od trenéra,“ uvedla Manuel, která zatím neprozradila, kdy by se mohla na dráhu vrátit.

To Karolína Maňasová vše směřuje k mistrovství Evropy atletů do 23 let, které bude 17. až 20 července v norském Bergenu.

„Při svém startu v St Pöltenu jsem si lehce natáhla sval, ale nejde o nic vážného, není to natržené,“ popsala své trable Karolína Maňasová. „S trenérem (Ivo Pištěk) jsme se rozhodli nic neriskovat vzhledem k Bergenu.“

Stihne se dostat do formy?

„Už v St. Pöltenu jsem byla dobře připravená. Ten zaďák mě chytl v rozběhu, nešla jsem tak naplno, a přesto jsem běžela za jedenáct vteřin a tři desetiny. Mohla jsem běžet hodně dobrý čas. Teď musíme formu jen vyladit.“

Takže český rekord na 100 metrů Jarmily Kratochvílové, který je od roku 1981 11,09 vteřiny, se už třepe?

„To jste řekl vy,“ smála se Maňasová. „Ale, co si budeme povídat. Určitě víme, jaké mám cíle.“