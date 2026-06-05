Jedna vzala Kratochvílové rekord, druhá může být stejně úspěšná. Češky letí vzhůru

Karolína Maňasová při svém vítězném rakouském tažení na stovce dvakrát překonala domácí rekord Jarmily Kratochvílové. V rozběhu se před ni časem 11,08 sekundy dostala o setinu, načež ve finále ubrala ještě dalších sedm setin.
V Římě si zase Lurdes Gloria Manuel o 75 setin posunula osobní rekord na skvostných 49,77.
„Zdraví vás Karolína Maňasová, národní rekordmanka,“ rozesmála se první jmenovaná ve videovzkazu. „Jsem tak šťastná. Mísí se ve mně všechny pozitivní pocity.“
Rekordní běh Karolíny Maňasové:
A Manuel dodávala: „Je to můj první start sezony a hned pod padesát, takže velký splněný úkol.“
Takové časy už česká atletika dlouho nepamatuje. Bez dvou dnů pětačtyřicet let, tak dlouho Kratochvílová na nejkratší venkovní distanci držela rekord. Na čtvrtce její zápis 47,99 sekundy sice Manuel neohrozila, přesto u nás takový výkon žádná čtvrtkařka nepodala dvaačtyřicet let!
Naprostá paráda. Ale že i senzace? To zase ne, bylo asi jen otázkou času, kdy se jim to podaří.
Obě patří k silné nastupující generaci. Maňasové je dvaadvacet, Manuel je ještě o dva roky mladší.
Jsou ověnčené mládežnickými úspěchy. Talentované, pracovité, cílevědomé.
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Pod padesát sekund! Čtvrtkařka Manuel doběhla na Diamantové lize v Římě druhá
„Úžasný start letní sezony,“ usmívá se šéftrenér reprezentace Pavel Sluka. „Roli samozřejmě hraje talent, zdraví a další aspekty. Ale vždycky říkám, že důležitý faktor představuje psychická odolnost a tah na bránu, jak se říká. Právě tohle obě v sobě mají a odlišuje je to od ostatních.“
V souvislosti s pokořením rekordu Kratochvílové se o Maňasové mluvilo už delší dobu. Ostatně před dvěma roky při cestě do semifinále olympijských her v Paříži se jí přiblížila na setinu. „Šílené,“ vydechla loňská mistryně Evropy do 23 let, když své jméno slyšela vedle atletické legendy a dosud nepokořené světové rekordmanky na osmistovce.
Její kouč Ivo Pištěk už však měl loni jasno: „Řeknu to otevřeně. Na tenhle rekord už cílíme.“
Právě spojení s ním Maňasovou vystřelilo. Ještě před čtyřmi roky se trápila, potýkala se se zraněními a běhala podprůměrné časy. Pak se ale spojila s někdejším kondičním koučem tenistek Barbory Krejčíkové a Karolíny Muchové a letí raketově vzhůru.
Manuel doma piplali Šárka Chládková a Ratislav Šedina. Už pod nimi se stala juniorskou mistryní světa, načež si ji minulý rok v zimě vyhlédl Švýcar Laurent Meuwly, kouč nejsilnější evropské skupiny, v níž se připravuje i nizozemská hvězda Femke Bolová.
„Správný trenér v kariéře atleta hraje velkou roli,“ říká Sluka. „U obou víme, že talent mají, teď je na trenérovi, aby ho správně usměrňoval. Důležitá je i chemie v rámci skupiny či trenéra a je vidět, že oběma současný stav sedí. Zrovna u Karolíny cítím, že tohle spojení hraje obrovskou roli a moc si sedli.“
Jak Maňasová, tak Manuel výkonnostní posun ukázaly už v hale. Maňasová do ní vlétla vylepšením svého domácí rekordu na šedesátce na 7,05 sekundy, byť jí pak nevyšlo halové mistrovství světa v Toruni a skončila v semifinále. Zato Manuel v Polsku vyloženě zazářila a na čtvrtce slavila zlato.
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„Jeden konkrétní aspekt, ve kterém letos poskočily, asi vybrat nelze,“ porovnává Sluka. „Jsou stále mladé, rozvíjejí se komplexně ve všem. Sčítá se objem tréninku, který za sebou mají, začínají se projevovat zkušenosti.“
Maňasová patří mezi drobnější typy sprinterek. Sama říká, že proti sokyním potřebuje v posilovně nabrat svaly. Díky tomu ale zase těží z mrštnosti a podle Sluky v poslední době výrazně zapracovala na startech.
„Už dnes je má skvělé, což ukázala i v hale,“ kývne šéftrenér. „Co jsem se bavil s jejím koučem, tak se i na síle snaží zapracovat, ale nikdy nebude sprinterka, která by zvedala supertěžké činky. Síla u ní musí jít ruku v ruce s jejími rychlostními předpoklady, což se jim zatím skloubit daří.“
Lurdes hned na začátku minulé letní sezony postihlo zranění, kvůli němuž nestihla ani zářijové mistrovství světa v Tokiu a pod otevřeným nebem vůbec nezávodila. Letos si to ale vynahrazuje.
„Už na štafetách minulý měsíc naznačila, v jaké je formě,“ připomíná Sluka akci World Relays, kde Lurdes vytáhla Češky k postupu do finále a účasti na světovém šampionátu v Pekingu 2027. „Ale už loni bylo znát, že jí početnější kolektiv sedí. Je vidět, že se tam stabilizovala, aklimatizovala a pracuje profesionálně, aby mohla výkony předvádět i v závodech.“
Řím byl toho jasným důkazem.