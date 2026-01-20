Start halové sezony jako hrom. Maňasová zaběhla český rekord na šedesátce

Maňasová překonala národní rekord na šedesátce už popáté. Dosavadní maximum vytvořila loni v semifinále halového mistrovství Evropy v Apeldoornu.
Na ostravském mítinku vyhrála rozběh za 7,23 sekundy. Ve finále výrazně zrychlila a druhou Natálii Kožuškaničovou porazila o 44 setin.
|
Plány Atleta roku Štefely po konci kariéry? Šipky nebo práce v pneuservisu
„Sama jsem překvapená, nečekala jsem až tak rychlý čas. Mám z toho velkou radost,“ uvedla Maňasová v tiskové zprávě. „Po rozběhu jsem měla dobrý pocit, ale cítila jsem velké rezervy. Start nebyl povedený a v závěru jsem zvolnila. Čekala jsem, že bych mohla být ve finále tak o desetinu rychlejší. Ale ve finále všechno vyšlo, start a zejména střední část. Právě na tomto úseku jsme v přípravě hodně pracovali a v této části cítím největší posun,“ řekla dvaadvacetiletá svěřenkyně trenéra Iva Pištěka.
V neděli čeká vítkovickou sprinterku mítink v Lodži a 3. února se představí doma v Ostravě na Czech Indoor Gala.