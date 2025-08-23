11,20? To mi nestačí, mrzelo Maňasovou. Do Tokia se těší na asijskou kulturu

Markéta Plšková
  19:15
Už tak chladný Jablonec zavalil na začátek odpoledního programu hustý déšť, a tak organizátoři atletické mistrovství České republiky na chvíli přerušili. Ale když se na start chystaly sprinterky, dokonce na chvíli vysvitlo slunko. A pod ním si pro titul doběhla v čase 11,20 největší favoritka Karolína Maňasová.
Fotogalerie4

Sprinterka Karolína Maňasová na mistrovství republiky v Jablonci | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jedenadvacetiletá sprinterka zazářila už v červenci na mistrovství Evropy do 23 let, kde si doběhla pro zlatou medaili. Ten největší vrchol sezony má však stále před sebou – 13. září začíná v Tokiu světový šampionát. „Jsem ráda, že uvidím i jinou kulturu, zatím jsem cestovala jen po Evropě.“

Do Japonska se kvalifikuje na základě rankingu, v Jablonci do něj chtěla zapsat nějaký povedený čas. V její neprospěch však hrálo nepěkné počasí, na severu Česka bylo v sobotu jen něco málo přes deset stupňů. A tak Maňasová příliš spokojená nebyla.

Tyčkařka Švábíková si pro titul dojela z Bruselu. Blýskla se trojskokanka Suchá

„Myslela jsem si na daleko lepší čas. Jsem náročná, 11,20 mi nestačí,“ přiznala. „Minulý týden jsem poklusem běžela 11,29. Říkala jsem si, že by to mohlo vydržet a že bych tady mohla běžet minimálně pod 11,20, ale bohužel podmínky sprintům úplně nepřály. Je tu zima, fouká, prší. A ještě k tomu měli sprinteři pětihodinovou pauzu mezi rozběhem a finále.“

I tak je její čas 11,20 v těžkých podmínkách hodně solidní, své soupeřky navíc Maňasová nechala daleko za sebou. Rovněž navíc vylepšila rekord českého šampionátu, proti minulému roku ho posunula o jednu setinu.

Na dráhu vyběhla ve vysokých štulpnách. Ochrana před počasím, či módní doplněk? „Je to tak padesát na padesát,“ odpovídá Maňasová. „Je to kolekce od Nike na tento rok a modré návleky mi ladily k dresu, tak jsem si řekla, že budu mít lýtka v teple, a ještě mi to bude ladit k dresu.“

Sprinterka Karolína Maňasová vítězí na mistrovství republiky v Jablonci.

Sama ví, že si na své zdraví musí dávat před vrcholnou akcí pozor. Letos ji totiž připravilo zranění o Zlatou tretru i mistrovství Evropy družstev v Madridu. A tak i v sobotu měla strach, aby zadní stehenní sval znovu neudělal neplechu.

„Hodně jsem se o něho bála. V rozběhu jsem ho lehce ucítila, on je takový, že o sobě vždycky dá vědět. Ale jsem ráda, že teď ve finále se uklidnil a doběhla jsem zdravá i v těch patnácti stupních. Z toho mám největší radost.“

Dva závody během 14 hodin? Bála jsem se, ale taťka mě zachránil, líčila Švábíková

Teď už se opět může naplno soustředit na trénink, který ji před Japonskem čeká. A zanedlouho v Tokiu? „Určitě tam bude rychlá dráha, tak doufám, že toho využiju na sto procent. Má tam být teplo, patnáct stupňů nehrozí, spíš bude třicet. To je ideální,“ těší se.

Kromě atletického oválu plánuje objevovat i tamní kulturu. „Mám ráda anime, líbí se mi Asie jako taková. Samozřejmě tam jedu podat dobrý výkon, ale jsem ráda, že se konečně podívám mimo Evropu.“

A taky doufá, že si kromě zážitku odveze i nějaký úspěch.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Arsenal vs. LeedsFotbal - 2. kolo - 23. 8. 2025:Arsenal vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • -
  • -
St. Pauli vs. DortmundFotbal - 1. kolo - 23. 8. 2025:St. Pauli vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 300.00
  • 50.00
  • -
Sassuolo vs. NeapolFotbal - 1. kolo - 23. 8. 2025:Sassuolo vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 800.00
  • 180.00
  • -
Janov vs. LecceFotbal - 1. kolo - 23. 8. 2025: Janov vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.20
  • 1.37
  • 7.60
Slavia vs. PardubiceFotbal - 6. kolo - 23. 8. 2025:Slavia vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • -
  • -
  • -
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

ONLINE: Slavia - Pardubice 0:1, hosté jdou překvapivě do vedení, jásá Patrák

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohou vrátit do čela tabulky. Když v utkání 6. kola Chance ligy porazí poslední Pardubice, o bod přeskočí dosud vedoucí Spartu, která druhý den...

23. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  20:13

Young vybrousí rozehrávku Ústí. Naše dvojice? Jedna z top v lize, věří kouč

Kádr ústeckých basketbalistů - uzavřeno! Poslední posilou se stal Američan Jay Young, který vytvoří rozehrávačský tandem se zkušeným Tomášem Vyoralem. Čtvrtfinalista minulého ročníku NBL jeho příchod...

23. srpna 2025  20:09

Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška

Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:34

Plzeňští hokejisté si po výhře nad Klotenem zahrají finále turnaje v Bolzanu

Plzeňští hokejisté vyhráli v úvodním utkání turnaje Südtirol Summer Classic v Bolzanu nad Klotenem 3:0 a v neděli večer se ve finále utkají s vítězem duelu mezi Bolzanem a Norimberkem. Vítkovice...

23. srpna 2025  19:33

Teplice - Jablonec 0:1, v úvodu se trefil Jawo, domácí už počtvrté v sezoně prohráli

Tepličtí fotbalisté počtvrté z pěti zápasů prohráli. V 6. kole Chance ligy doma nedokázali proti Jablonci skórovat a podlehli 0:1. Jediný gól utkání dal v úvodu Jawo po akci Aleguého. Jablonec tak...

23. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:31

Tyčkařka Švábíková si pro titul dojela z Bruselu. Blýskla se trojskokanka Suchá

Tyčkařka Amálie Švábíková po bleskovém přesunu z Bruselu, kde v pátek večer závodila na mítinku Diamantové ligy, získala svůj šestý republikový titul. Na šampionátu v Jablonci nad Nisou by jí k tomu...

23. srpna 2025  14:38,  aktualizováno  19:29

Výhry pro Opavu i Táborsko, oba nadále ztrácí bod na vedoucí Zbrojovku

Fotbalisté Opavy porazili doma v 7. kole druhé ligy Vlašim 3:1 a dál ztrácejí bod na vedoucí Zbrojovku Brno. Stejně je na tom Táborsko, které na svém stadionu zdolalo 2:1 Ústí nad Labem.

23. srpna 2025  19:18

11,20? To mi nestačí, mrzelo Maňasovou. Do Tokia se těší na asijskou kulturu

Už tak chladný Jablonec zavalil na začátek odpoledního programu hustý déšť, a tak organizátoři atletické mistrovství České republiky na chvíli přerušili. Ale když se na start chystaly sprinterky,...

23. srpna 2025  19:15

Dva mužské a dva ženské české páry si na písku v Brně zahrají o medaile

Dva mužské a dva ženské domácí páry si na turnaji Beach Pro Tour kategorie Futures v Brně zahrají v neděli o medaile. Kromě nejvýše nasazených volejbalistů Jakuba Šépky s Jiřím Sedlákem postoupili do...

23. srpna 2025  19:08

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:01

ONLINE: Tottenham zdolal City, Aston Villa padla. Arsenal hostí nováčka z Leedsu

Sledujeme online

Fotbalisté Tottenhamu na úvod sobotního programu 2. kola anglické ligy porazili Manchester City na jeho stadionu 2:0. Další ztrátu si připsala Aston Villa, která prohrála na půdě Brentfordu 0:1 a...

23. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  18:25

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

23. srpna 2025  18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.