Jedenadvacetiletá sprinterka zazářila už v červenci na mistrovství Evropy do 23 let, kde si doběhla pro zlatou medaili. Ten největší vrchol sezony má však stále před sebou – 13. září začíná v Tokiu světový šampionát. „Jsem ráda, že uvidím i jinou kulturu, zatím jsem cestovala jen po Evropě.“
Do Japonska se kvalifikuje na základě rankingu, v Jablonci do něj chtěla zapsat nějaký povedený čas. V její neprospěch však hrálo nepěkné počasí, na severu Česka bylo v sobotu jen něco málo přes deset stupňů. A tak Maňasová příliš spokojená nebyla.
„Myslela jsem si na daleko lepší čas. Jsem náročná, 11,20 mi nestačí,“ přiznala. „Minulý týden jsem poklusem běžela 11,29. Říkala jsem si, že by to mohlo vydržet a že bych tady mohla běžet minimálně pod 11,20, ale bohužel podmínky sprintům úplně nepřály. Je tu zima, fouká, prší. A ještě k tomu měli sprinteři pětihodinovou pauzu mezi rozběhem a finále.“
I tak je její čas 11,20 v těžkých podmínkách hodně solidní, své soupeřky navíc Maňasová nechala daleko za sebou. Rovněž navíc vylepšila rekord českého šampionátu, proti minulému roku ho posunula o jednu setinu.
Na dráhu vyběhla ve vysokých štulpnách. Ochrana před počasím, či módní doplněk? „Je to tak padesát na padesát,“ odpovídá Maňasová. „Je to kolekce od Nike na tento rok a modré návleky mi ladily k dresu, tak jsem si řekla, že budu mít lýtka v teple, a ještě mi to bude ladit k dresu.“
Sama ví, že si na své zdraví musí dávat před vrcholnou akcí pozor. Letos ji totiž připravilo zranění o Zlatou tretru i mistrovství Evropy družstev v Madridu. A tak i v sobotu měla strach, aby zadní stehenní sval znovu neudělal neplechu.
„Hodně jsem se o něho bála. V rozběhu jsem ho lehce ucítila, on je takový, že o sobě vždycky dá vědět. Ale jsem ráda, že teď ve finále se uklidnil a doběhla jsem zdravá i v těch patnácti stupních. Z toho mám největší radost.“
Teď už se opět může naplno soustředit na trénink, který ji před Japonskem čeká. A zanedlouho v Tokiu? „Určitě tam bude rychlá dráha, tak doufám, že toho využiju na sto procent. Má tam být teplo, patnáct stupňů nehrozí, spíš bude třicet. To je ideální,“ těší se.
Kromě atletického oválu plánuje objevovat i tamní kulturu. „Mám ráda anime, líbí se mi Asie jako taková. Samozřejmě tam jedu podat dobrý výkon, ale jsem ráda, že se konečně podívám mimo Evropu.“
A taky doufá, že si kromě zážitku odveze i nějaký úspěch.