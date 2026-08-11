Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

V načasování formy ještě pokulhávám, mrzelo Maňasovou. Běžela se zánětem

Markéta Plšková
  6:30
Karolína Maňasová (vlevo) v semifinále sprintu na sto metrů na mistrovství...

Karolína Maňasová (vlevo) v semifinále sprintu na sto metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu | foto: Reuters

Karolína Maňasová se fotí s fanoušky na ostravské Zlaté tretře.
Karolína Maňasová před mítinkem Zlatá tretra 2026
Sprinterka Karolína Maňasová na Městském stadionu v Ostravě.
Sprinterka Karolína Maňasová na Městském stadionu v Ostravě
22 fotografií
Od naší zpravodajky ve Velké Británii - Díky postavení v evropském žebříčku nemusela v běhu na 100 metrů do dopoledních rozběhů, ale mohla startovat rovnou v semifinále. A v něm měla Karolína Maňasová rozhodně větší ambice než čas 11,23. „Snažila jsem se v hlavě nastavit, že na postup do finále mám,“ přiznala trochu zklamaně. Na atletickém mistrovství Evropy se do bojů o medaile neprobila a skončila celkově dvanáctá.

Letos stlačila osobní rekord už na 11,01, což ji v historických českých tabulkách dostalo o sedm setin i před Jarmilu Kratochvílovou. Na národní maximum ze začátku června ale dvaadvacetiletá sprinterka navázat nedokázala.

Mířila na metu pod jedenáct sekund, bude si ale muset počkat minimálně do další sezony. V ní bude chtít vylepšit také načasování formy a finiš, ve kterém ztratila i v pondělí v Birminghamu.

Staněk skončil ve finále mistrovství Evropy až devátý, neuspěla ani Maňasová

„Myslím si, že do sedmdesáti metrů jsem se s těmi holkami držela, ale v posledních třiceti metrech jsem začala ztrácet a celkem dost se propadla,“ říkala Maňasová po semifinále, ve kterém jí k postupu chybělo jedenáct setin.

Bylo to podobné jako na červnové Zlaté tretře, při které na vás dolehl tlak soupeřek?
Tam to bylo opravdu markantní. Tady jsem to zvládla o něco líp, když jsem cítila, že do mě ty holky jdou. Ale určitě na tom budu muset zapracovat.

Mohlo hrát roli i to, že jste si dráhu neotestovala při rozběhu?
To asi ne. Já jsem celkem ráda, že jsem nemusela jít rozběh a mohla jsem rovnou nastoupit do semifinále, protože nejsem úplně ranní ptáče a večerní hodiny mi sedí. Měla jsem čas si odpočinout, vizualizovat si závod. I když jsem si ho vizualizovala trochu jinak.

czatletika

ME 2026 | Karolína MAŇASOVÁ je dvanáctou nejrychlejší sprinterkou Evropy. ✊ Na finále bylo potřeba srazit ještě jedenáct setin.

10. srpna 2026 v 22:07, příspěvek archivován: 10. srpna 2026 v 22:34
oblíbit odpovědět uložit

S postupem do finále?
Samozřejmě, s tím osobákem, který mám... Kdybych předvedla podobný výkon, postoupila bych. Vždycky říkám, že nejdůležitější je připravit se na velké akce, v čemž ještě trochu pokulhávám. Kdybych měla celkově zhodnotit sezonu, opakuje se stejný scénář jako v hale, nejlepší výsledek jsem zaběhla hned v prvním závodě. Vím, že mám na dobré umístění, jen musím zapracovat na tom, abych ho předvedla v ten nejdůležitější okamžik.

Jak jste se před semifinále cítila?
No, necítila jsem se špatně, asi tak bych to řekla. Do předzávodního rituálu jsem dala úplně všechno.

Vnímala jste, že patříte do širšího okruhu favoritek?
Ani ne. Měla jsem v rozběhu Ewu Swobodovou, kterou jsem vnímala jako největší favoritku. Ale se zbytkem jsem se chtěla poprat. Viděla jsem dopolední rozběhy, holky běžely dost rychle. Ale nemyslím si, že by mě to nějak rozhodilo. Snažila jsem si v hlavě nastavit, že na to prostě mám.

Po doběhu jste byla právě vedle Polky Swobodové, co jste si říkaly?
Já jí samozřejmě gratulovala, protože byla první. Pak se ptala, co já, tak jsem jen zakroutila hlavou. Popřála jsem jí hodně štěstí do finále, budu jí fandit. Ale z té interakce jsem pochopila, že mi chce říct, ať si z toho nedělám těžkou hlavu. To bylo povzbuzující. Škoda, chtěla jsem tady předvést co nejlepší výkon.

Je jako drak, poslouchá rap a kreslí. Nejrychlejší Češka, jak ji možná neznáte

Sezona pro vás končí, nebo budete ještě někde startovat?
Ne ne, sezona pro mě skončila. Poslední tři týdny mě trápí zánět tíhového váčku, říká se tomu bursitida. Je to prostě zánět na patě. Čeká mě rekonvalescence, ať se dám pořádně do kupy a můžu začít přípravu na halovou sezonu.

Omezoval vás zánět při trénincích nebo závodech?
V něčem ano, ale ne natolik, abych musela nějaký trénink vypustit nebo úplně vynechat. Jako sprinteři chodíme i odrazový trénink a se zánětem paty ho nemůžu dělat s takovým nasazením a tak kvalitně, jak bych chtěla. Není to zranění, kvůli kterému musíte přerušit sezonu, ale je to věc, která je nepříjemná. Energii, kterou bych chtěla věnovat tréninku, musím trochu přesměrovat i k fyzioterapii a rekonvalescenci. Ale teď se aspoň můžu v klidu připravit na novou sezonu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kajrat vs. LevskiFotbal - 3. předkolo - 11. 8. 2026:Kajrat vs. Levski //www.idnes.cz/sport
11. 8. 17:00
  • 2.71
  • 3.19
  • 2.76
Mladá Boleslav vs. LiberecHokej - - 11. 8. 2026:Mladá Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
11. 8. 17:00
  • 2.66
  • 3.99
  • 2.22
Frýdek-M. vs. TřinecHokej - - 11. 8. 2026:Frýdek-M. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
11. 8. 17:00
  • 5.76
  • 5.48
  • 1.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...

„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

Premium
Markéta Vondroušová ve 2. kole turnaje v Montrealu

Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

WTA Toronto 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Toronto je hostitelem dalšího ročníku tenisového turnaje žen, patří do kategorie WTA 1000. Hraje se od 2. do 13. srpna 2026 a v akci je i spoustu českých tenistek. Poradíme, kde sledovat přímé...

11. srpna 2026  8:02

ATP Montréal 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami.

Tenisový turnaj mužů v Montréalu je tradičním podnikem, letos se hraje od 2. do 13. srpna 2026. Představí se i několik českých zástupců, sledujte přímé přenosy online.

11. srpna 2026  8:01

Musí nás nakopnout frustrace z Boleslavi, hlásí Brunes před Lyonem. A góly? Přijdou!

Jonatan Braut Brunes, nová posila Sparty, se trefil do sítě Lyonu, jenže...

Od našeho zpravodaje ve Francii Už se nadechoval, že odpoví na otázku, zda ho mrzí zahozené šance o víkendu proti Mladé Boleslavi (0:2), když v tom ho překladatelka do francouzštiny zarazila a vyžádala si zopakování dotazu. A tak...

11. srpna 2026

Boj o Euroligu, pak konec. Záplatová se rozloučí se Žabinami i s úspěšnou kariérou

Petra Záplatová ze Žabin Brno při trestném hodu.

Bývalá kapitánka české basketbalové reprezentace Petra Záplatová v úvodu nadcházející sezony ukončí kariéru. Čtyřiatřicetiletá rozehrávačka Žabin Brno se rozloučí v boji o Euroligu. České...

11. srpna 2026  7:49

Lyon - Sparta v TV: Kde sledovat odvetu Ligy mistrů živě, kurzy

Zásluhou levačky Matěje Ryneše Sparta proti Lyonu vyrovnala, úvodní duel 3....

Spartu Praha čeká odveta v předkole Ligy mistrů proti Olympique Lyon, francouzský klub se doma pokusí dohnat ztrátu. Podívejte se na kurzy a sledujte zápas živě, začíná v úterý 11. srpna od 21:00.

11. srpna 2026  7:47

ME v atletice 2026 v Birminghamu: Program, česká nominace, kde sledovat živě

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví v Toruni titul halové mistryně světa.

V pořadí už 27. mistrovství Evropy v atletice proběhne od 10. do 16. srpna 2026 v britském Birminghamu. Na Alexander Stadium se představí evropská špička i silná česká výprava v čele s Lurdes Glorií...

11. srpna 2026  7:42

Olomoucký kouč Hapal chválil Ekerothův debut: Měl toho plné zuby, ale nezklamal

Olomoucký záložník Fabijan Krivak (vlevo) parádní střelou překonává Richarda...

Zvedl hlavu a vyslal milimetrově přesný centr na spoluhráče Ghaliho. Ten se proletěl vzduchem a krásnou střelou hlavou otevřel skóre fotbalového klání mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc. První Švéd v...

11. srpna 2026  7:27

Zklamaný, ale i odhodlaný Staněk: Když padnu na hubu, přece si nedám důchod

Zklamaný Tomáš Staněk po finále koulařů na atletickém mistrovství Evropy v...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Druhou polovinu finále koulařů na mistrovství Evropy v Birminghamu sledoval Tomáš Staněk zklamaně usazený v rohu sektoru. „Tak nějak jsem to vstřebával. A samozřejmě jsem i trochu polykal hořkost,...

11. srpna 2026  7:05

V načasování formy ještě pokulhávám, mrzelo Maňasovou. Běžela se zánětem

Karolína Maňasová (vlevo) v semifinále sprintu na sto metrů na mistrovství...

Od naší zpravodajky ve Velké Británii Díky postavení v evropském žebříčku nemusela v běhu na 100 metrů do dopoledních rozběhů, ale mohla startovat rovnou v semifinále. A v něm měla Karolína Maňasová rozhodně větší ambice než čas 11,23....

11. srpna 2026  6:30

ME v atletice 2026: Program 2. dne, Češi, největší hvězdy a obhájci z Říma

Jan Štefela skáče v kvalifikaci na mistrovství světa.

Mistrovství Evropy v atletice 2026 pokračuje. V britském Birminghamu na Alexander Stadium je na programu druhý soutěžní den. V úterý 11. srpna čeká fanoušky hned pět atraktivních finálových bitev. Do...

11. srpna 2026  5:59

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

vydáno 11. srpna 2026

Finanční problémy, žaloba proti majitelce. Lyon neřeší jen Spartu, má i jiné starosti

Premium
Majitelka fotbalového Lyonu Michele Kangová.

Loni v červnu na pár dnů dokonce administrativně spadl do druhé ligy. Pod vedením nové majitelky Michele Kangové se však fotbalový Lyon zmátořil a teď bojuje s pražskou Spartou o postup do play off...

11. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.