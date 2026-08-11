V načasování formy ještě pokulhávám, mrzelo Maňasovou. Běžela se zánětem

Letos stlačila osobní rekord už na 11,01, což ji v historických českých tabulkách dostalo o sedm setin i před Jarmilu Kratochvílovou. Na národní maximum ze začátku června ale dvaadvacetiletá sprinterka navázat nedokázala.
Mířila na metu pod jedenáct sekund, bude si ale muset počkat minimálně do další sezony. V ní bude chtít vylepšit také načasování formy a finiš, ve kterém ztratila i v pondělí v Birminghamu.
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„Myslím si, že do sedmdesáti metrů jsem se s těmi holkami držela, ale v posledních třiceti metrech jsem začala ztrácet a celkem dost se propadla,“ říkala Maňasová po semifinále, ve kterém jí k postupu chybělo jedenáct setin.
Bylo to podobné jako na červnové Zlaté tretře, při které na vás dolehl tlak soupeřek?
Tam to bylo opravdu markantní. Tady jsem to zvládla o něco líp, když jsem cítila, že do mě ty holky jdou. Ale určitě na tom budu muset zapracovat.
Mohlo hrát roli i to, že jste si dráhu neotestovala při rozběhu?
To asi ne. Já jsem celkem ráda, že jsem nemusela jít rozběh a mohla jsem rovnou nastoupit do semifinále, protože nejsem úplně ranní ptáče a večerní hodiny mi sedí. Měla jsem čas si odpočinout, vizualizovat si závod. I když jsem si ho vizualizovala trochu jinak.
S postupem do finále?
Samozřejmě, s tím osobákem, který mám... Kdybych předvedla podobný výkon, postoupila bych. Vždycky říkám, že nejdůležitější je připravit se na velké akce, v čemž ještě trochu pokulhávám. Kdybych měla celkově zhodnotit sezonu, opakuje se stejný scénář jako v hale, nejlepší výsledek jsem zaběhla hned v prvním závodě. Vím, že mám na dobré umístění, jen musím zapracovat na tom, abych ho předvedla v ten nejdůležitější okamžik.
Jak jste se před semifinále cítila?
No, necítila jsem se špatně, asi tak bych to řekla. Do předzávodního rituálu jsem dala úplně všechno.
Vnímala jste, že patříte do širšího okruhu favoritek?
Ani ne. Měla jsem v rozběhu Ewu Swobodovou, kterou jsem vnímala jako největší favoritku. Ale se zbytkem jsem se chtěla poprat. Viděla jsem dopolední rozběhy, holky běžely dost rychle. Ale nemyslím si, že by mě to nějak rozhodilo. Snažila jsem si v hlavě nastavit, že na to prostě mám.
Po doběhu jste byla právě vedle Polky Swobodové, co jste si říkaly?
Já jí samozřejmě gratulovala, protože byla první. Pak se ptala, co já, tak jsem jen zakroutila hlavou. Popřála jsem jí hodně štěstí do finále, budu jí fandit. Ale z té interakce jsem pochopila, že mi chce říct, ať si z toho nedělám těžkou hlavu. To bylo povzbuzující. Škoda, chtěla jsem tady předvést co nejlepší výkon.
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Sezona pro vás končí, nebo budete ještě někde startovat?
Ne ne, sezona pro mě skončila. Poslední tři týdny mě trápí zánět tíhového váčku, říká se tomu bursitida. Je to prostě zánět na patě. Čeká mě rekonvalescence, ať se dám pořádně do kupy a můžu začít přípravu na halovou sezonu.
Omezoval vás zánět při trénincích nebo závodech?
V něčem ano, ale ne natolik, abych musela nějaký trénink vypustit nebo úplně vynechat. Jako sprinteři chodíme i odrazový trénink a se zánětem paty ho nemůžu dělat s takovým nasazením a tak kvalitně, jak bych chtěla. Není to zranění, kvůli kterému musíte přerušit sezonu, ale je to věc, která je nepříjemná. Energii, kterou bych chtěla věnovat tréninku, musím trochu přesměrovat i k fyzioterapii a rekonvalescenci. Ale teď se aspoň můžu v klidu připravit na novou sezonu.