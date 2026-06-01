K šedesáti metrům. Ogrodníková vládla oštěpařkám na Odložilově memoriálu

Autor: ,
Aktualizujeme   18:57
Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála soutěž oštěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítinku bronzové kategorie Kontinentální tour v Praze si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59,87 metru.
Pětatřicetiletá Ogrodníková se k závodům vrací rok po porodu. První start absolvovala 17. května na extralize v Ostravě, kde v zimě a dešti zapsala výkon 53,54 metru.

V pondělí bylo na Julisce počasí o poznání vlídnější a jedna z českých hrdinek olympijských her v Paříži si vedla výrazně lépe. Hned napoprvé se na 13 centimetrů přiblížila šedesátimetrové hranici. Pak hodila ještě 58,57 metru. Další solidní výkon už nepřidala a závěrečný šestý pokus jako jistá vítězka vynechala. Druhou Esru Türkmenovou z Turecka porazila o 1,18 metru.

Přiblížil se Šebrlemu, přesto Järvinen tvrdí: Prostoru na zlepšení mám ještě spoustu

Začala soutěž dálkařů s českým rekordmanem Radkem Juškou a sedmým mužem ME 2024 Petrem Meindlschmidem. Před 19. hodinou zahajují soutěž koulaři včetně národního rekordmana Tomáše Staňka, který zde po zimní operaci lokte vstoupí do sezony.

K šedesáti metrům. Ogrodníková vládla oštěpařkám na Odložilově memoriálu

