Dinosaurus Gatlin. Bolt už ho nestraší. Pořád se ale musím otáčet, říká

Když se v Česku před 17 lety objevil poprvé, hned zaběhl rekord mítinku. Dvoustovkou ve Vítkovicích na ještě starém stadionu prolétl za 20,30.



O deset let později vyhrál stovku v úžasném čase 9,86 a před třemi roky kraloval i s časem 10,03.

Věk ale nezastavíš, jak je na Gatlinovi patrné.

Letos už sice dvakrát běžel pod 10 sekund, ale na chladné Tretře to nešlo. Tedy šlo, o 12 let mladšímu Fredu Kerleymu, který jí prolétl za 9,96 a Gatlina nechal daleko za sebou (10,08).

Kerley je vůbec úkaz.

Fred Kerley si běží pro triumf na stovce na mítinku Zlatá tretra.

Dřív běhal hlavně čtvrtku, vždyť v Dauhá získal před dvěma lety na této trati bronz z mistrovství světa. Pak ale začal běhat kratší vzdálenosti.

Před měsícem zaběhl Kerley stovku za 9,91. V Ostravě ukázal, že to nebyla náhoda.

Stal se teprve třetím mužem, který dokázal zaběhnout stovku pod 10 sekund, dvoustovku pod 20 sekund a čtvrtku pod 44 sekund. Přidal se k výsostné společnosti – Waydu van Niekerkovi a Michaelu Normanovi.

A Gatlina jako první v Ostravě porazil.

„Nejsem naštvaný, že mě Fred porazil, nepovedl se mi úplně start a pak už jsem ho nedohnal. Ale pořád buduju formu hlavně k olympiádě,“ prohlásila americká legenda.

Jiná olympiáda

Na začátku května vyhrál Gatlin testovací závod přímo na olympijském stadionu v Tokiu.

Byl jedním z 420 atletů, kteří se téhle testovací akce zúčastnili. Organizátoři uspořádali závody v celkem 11 sportech. U volejbalu, potápění, maratonu a v atletice byli přítomni právě i zahraniční sportovci.

A výsledek? Žádný pozitivní případ na covid-19.

„Tokio jsem vlastně viděl akorát z okna autobusu, když nás převáželi z hotelu na stadion. Tady závodíme, trénujeme, pak jedeme zpátky na hotel. Dokonce ani nejíme v jídelně, nechodíme na kafe, všechno si bereme nebo dostáváme na pokoj,“ líčil Gatlin.

Akce se konala za zavřenými dveřmi v době stavu nouze, ve kterém se Tokio stále nachází. Před stadionem sice byl malý protest za zrušení her, jinak ale celá akce proběhla v poklidu.

„Já se cítil bezpečně. Bublina podle mě fungovala stoprocentně,“ říkal devětatřicetiletý matador. „Myslím si, že tahle soutěž dokázala, že se hry mohou bezpečně konat. Že bublina fungovala, že jsme neohrozili japonské občany.“

Na sportovce v Tokiu čeká řada restrikcí a dennodenní testy na covid.

„Je mi jasné, že s tím spousta sportovců bude bojovat a nebude nadšena, ale všechno je to kvůli bezpečnosti všech. A myslím, že to funguje. Já bych se taky rád šel najíst do normální restaurace, dal si místní jídlo. Budou to jiné hry, snad se pak vrátí ty klasické,“ doufá.

Takřka jistojistě to budou pro Gatlina poslední hry. I s medailí na konci?

Hlavně projít kvalifikací

Na olympijském stadionu v Tokiu se také poběží o titul nástupce Usaina Bolta.

A tím nástupcem vlastně může být i jeho předchůdce. Ten, který kraloval stovce na olympiádě ještě před Boltovou érou, ač se to zdá šílené.

Jamajčan kraloval pod pěti kruhy postupně v Riu, Londýně a Pekingu. A předtím, už v roce 2004, vyhrál stovku v Aténách právě Gatlin.

Letos by se atletický stařec mohl zapsat do historie tak, jak to ani Bolt nedokázal. Kdyby v Tokiu získal jakoukoliv medaili, stal by se nejstarším atletem s medailí v historii olympiád.

„Pořád v to věřím. Proto jsem taky pořád tady. Rád patřím do olympijské rodiny, i když zatím nemám letenku. Ale udělám všechno pro to, abych byl zase v nejlepší formě, postoupil na olympiádu a tam pak bojoval o zlato.“

Justin Gatlin.

Postoupil na olympiádu? Kdyby reprezentoval jakoukoliv jinou zemi, tahle debata by vůbec nevznikla. Ale Gatlin je Američan a americká kvalifikace dokáže být záludná.

Těch Američanů, kteří letos byli na stovce rychlejší než on…

Trayvon Brommel 9,88.

Fred Kerley 9,91.

Ronnie Barker 9,94.

Jo´Vaughn Martin 9,94.

Cravon Gillespie 9,96.

Kyree King 9,97.

A Justin Gatlin 9,98.

Aby se do Tokia podíval, potřebuje být mezi třemi nejrychlejšími.

POKLONA RIVALA. Byl hodně podivný, ten druhý atletický večer v Londýně. Usain Bolt měl přece vyhrát svou poslední stovku v životě a pak ukončit kariéru. Tak to bylo v plánu. Jenže se přihodilo něco, co si málokdo přál. Bolta ve finále porazil muž, který dvakrát pykal za doping. I Justin Gatlin ale hlásal: "On je král atletiky."

„Předtím to bylo o Usainovi a mně. Pořád jsme spolu bojovali, na nikoho dalšího se neohlíželi. Teď se musíte neustále otáčet, protože kdokoliv může vystřelit,“ říká dvojnásobně usvědčený dopingový hříšník.

Tahle nálepka už s ním zůstane navždy. Jednou stál kvůli amfetaminu, podruhé kvůli testosteronu, který byl údajně v krému, který mu fyzioterapeut vmasíroval do hýždí.

Jinak je to ale legenda. Pětinásobný olympijský medailista, 12násobný medailista z mistrovství světa.

V Tokiu chce svou přebohatou sbírku ještě rozšířit.