Český rekordman v dálce Juška se chystá na Czech Indoor Gala

Juška má v hale osobní rekord 810 centimetrů, který mu před čtyřmi lety v Praze vynesl stříbro na HME. V aktuální sezoně se mu ale zatím příliš nedařilo. Jeho nejlepším výkonem je 772 centimetrů z Jablonce, takže si zatím nezajistil účast na březnovém halovém evropském šampionátu v Glasgow.

„Na Czech Indoor Gala se těším, protože bych chtěl letos skočit konečně daleko, což se mi zatím nepodařilo. V Ostravě se mi skáče dobře, tak doufám, že mě diváci poženou k pořádnému výkonu. Navíc si osahám místní sektor před mistrovstvím republiky,“ uvedl Juška v tiskové zprávě. Český šampionát se v Ostravě uskuteční 16. a 17. února.

Svěřenec Josefa Karase se před domácím publikem utká mimo jiné se dvěma japonskými dálkaři s osobním rekordem přes osm metrů. Závodit budou třetí muž z asijského šampionátu 2017 Šotaro Širojama a pátý dálkař loňského asijského mistrovství v hale Nacuki Jamakawa.

Hvězdného soupeře budou mít v závodě na 800 metrů překvapivý finalista loňského ME Lukáš Hodboď a také mílař Jakub Holuša, který se chystá běžet tuto trať. Do Ostravy totiž přijede bosenský půlkař Tuka, který v roce 2015 skončil třetí na mistrovství světa a o rok později obsadil čtvrté místo na ME.

Z domácích atletických hvězd potvrdili účast také koulař Tomáš Staněk, mílařka Simona Vrzalová a čtvrtkař Pavel Maslák, jenž podobně jako v předchozích letech poběží na tomto halovém mítinku třístovku.