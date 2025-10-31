Juniorský světový rekordman sváděl doping na želé bonbony. Neuspěl

Atlantský rodák Asinga neprošel mimosoutěžní kontrolou zhruba měsíc poté, co zaběhl 100 metrů za 9,89 sekundy a zlepšil juniorský světový rekord i kontinentální seniorský rekord. Látka GW1516 ovlivňuje, jak tělo zpracovává tuk, a Světová antidopingová agentura ji považuje za zdravotní riziko. Asinga se hájil tím, že se do jeho těla dostala ze želé bonbonů, které obdržel jako cenu a jež konzumoval týden před testem.
|
Může za to Gatorade! Sprinterský rekordman ukázal po dopingovém nálezu na želé
Podle arbitrů ale tyto sladkosti, které mají napomáhat regeneraci, neobsahovaly nic silnějšího než cukr. Asinga podle panelu CAS neprokázal, že se v nich nacházela zakázaná látka.
Asinga si čtyřletý distanc odpykává od loňského května s tím, že se mu započítává doba předběžného pozastavení činnost od srpna 2023.