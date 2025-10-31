Juniorský světový rekordman sváděl doping na želé bonbony. Neuspěl

Autor: ,
  10:59
Sprinter Issamade Asinga neuspěl u arbitráže CAS s odvoláním, že měl pozitivní dopingový test kvůli kontaminovaným želé bonbonům z produkce americké společnosti Gatorade. Arbitráž dvacetiletému atletovi reprezentujícímu Surinam potvrdila čtyřletý distanc, který dostal za nález zakázané látky GW1516 v roce 2023.

Sprinter Issamade Asinga na předávání středoškolských cen. | foto: AP

Atlantský rodák Asinga neprošel mimosoutěžní kontrolou zhruba měsíc poté, co zaběhl 100 metrů za 9,89 sekundy a zlepšil juniorský světový rekord i kontinentální seniorský rekord. Látka GW1516 ovlivňuje, jak tělo zpracovává tuk, a Světová antidopingová agentura ji považuje za zdravotní riziko. Asinga se hájil tím, že se do jeho těla dostala ze želé bonbonů, které obdržel jako cenu a jež konzumoval týden před testem.

Může za to Gatorade! Sprinterský rekordman ukázal po dopingovém nálezu na želé

Podle arbitrů ale tyto sladkosti, které mají napomáhat regeneraci, neobsahovaly nic silnějšího než cukr. Asinga podle panelu CAS neprokázal, že se v nich nacházela zakázaná látka.

Asinga si čtyřletý distanc odpykává od loňského května s tím, že se mu započítává doba předběžného pozastavení činnost od srpna 2023.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brunclík vs. AlkayaTenis - Čtvrtfinále - 31. 10. 2025:Brunclík vs. Alkaya //www.idnes.cz/sport
31. 10. 12:30
  • 1.50
  • -
  • 2.57
Ml. Boleslav vs. LitvínovHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.47
Č. Budějovice vs. K. VaryHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Č. Budějovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 2.22
  • 4.20
  • 2.69
Plzeň vs. KometaHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Plzeň vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 2.35
  • 4.10
  • 2.56
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.50
Pardubice vs. KladnoHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 1.60
  • 4.75
  • 4.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Juniorský světový rekordman sváděl doping na želé bonbony. Neuspěl

Sprinter Issamade Asinga neuspěl u arbitráže CAS s odvoláním, že měl pozitivní dopingový test kvůli kontaminovaným želé bonbonům z produkce americké společnosti Gatorade. Arbitráž dvacetiletému...

31. října 2025  10:59

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

31. října 2025  10:45

Premiérové semifinále! Šalková na čínském turnaji září a jde dál

Jednadvacetiletá česká tenistka Dominika Šalková si na turnaji v Ťiou-ťiang zahraje poprvé na elitním okruhu WTA semifinále. Životního úspěchu dosáhla po vítězství nad domácí Číňankou Paj Čuo-süan...

31. října 2025  10:04

Šance na maratonské rekordy padají. Na vině jsou klimatické změny

Klimatická změna spojená s oteplováním bude snižovat šance na rekordní časy na velkých maratonech. Před nedělním maratonem v New Yorku to uvedla studie americké neziskové společnosti Climate Central.

31. října 2025  9:59

Nečas doufal: Podepište mě! S výjimečným týmem chce v novém domově Stanley Cup

V klubu je od ledna, po boku hvězdných spoluhráčů se adaptoval velmi rychle. I proto dával Martin Nečas opakovaně najevo, že Colorado nechce opustit. A tak v posledních týdnech zadoufal: „Podepište...

31. října 2025  9:34

Litvínovský asistent Ptáček: Kluci začali žrát led. A nejistotu hodili za hlavu

Není to žádná erupce, dobrý odrazový můstek ovšem ano. Hokejisté Litvínova po trenérských škatulatech obživli, vyhráli dva z posledních tří zápasů a snaží se smýt cejch extraligového otloukánka....

31. října 2025  9:15

Detaily? Zásadní, ví Janatová. Dál běží k vrcholu na norské vlně

Než se rozpovídala, omluvila se za trochu chraplavý hlas. Už týdny se jí vrací mírné nachlazení. „Byla jsem na spoustě vyšetření, výtěry z nosu, z krku. Jenže klasika, mně se nikdy nic nenajde,“...

31. října 2025  8:58

Bloky, body, doskoky. Nebo je snad libo asistenci? Rozjetý Wembanyama táhne Spurs

Kolem přelomu tisíciletí byli k nezastavení, ale tak dobrý start sezony nepamatují. Basketbalisté San Antonio Spurs zahájili ročník NBA poprvé v historii pěti vítězstvími. Ve čtvrtek vyhráli nad...

31. října 2025  8:31,  aktualizováno  8:48

Český šampion nabral nečekaný směr Maďarsko. Láká ho napojení na Bahrain

Zatímco cyklisté Elkov Kasper ve čtvrtek vyrazili do Špindlerova Mlýna na čtyřdenní úvodní akci před startem přípravy na příští sezonu, Tomáš Přidal už měl jiný program. Poprvé po třech letech, které...

31. října 2025  8:18

Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...

31. října 2025  7:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...

31. října 2025  7:37

Pastrňák a Vladař byli mezi hvězdami zápasu, Zacha s Faksou asistovali

V jedenácti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodovali tři Češi a nastoupili dva tuzemští gólmani. Útočníci David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) se bodově podíleli na vítězství Bostonu 4:3 v...

31. října 2025  5:33,  aktualizováno  6:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.