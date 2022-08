Tebogo vyhrál stovku na MSJ ve světovém rekordu, už ho srovnávají s Boltem

Devatenáctiletý Tebogo zvítězil časem 9,91. O tři desetiny překonal vlastní maximum, které zaznamenal v rozbězích na nedávném seniorském šampionátu v Eugene.

Díky velkému náskoku si navíc mohl dovolit vypustit posledních dvacet metrů a předčasně začít slavit. Tebogo přiznal, že ho inspiroval osminásobný olympijský šampion Bolt, jenž podobně oslavil triumf na olympijských hrách v roce 2008.

„Mrzí mě, jestli to někoho pohoršilo,“ citovala agentura Reuters Teboga. „Ale chtěl jsem, aby si lidé doma závod užili, a také jsem chtěl připomenout, co udělal Usain Bolt, protože je to můj vzor,“ dodal.

Tebogo je také přesvědčený, že mohl zaběhnout čas 9,8 sekundy, kdyby nevypustil závěr. „Čekají mě další závody, takže jsem nechtěl jít na doraz. Ale tohle je v juniorech můj rok a chci tady nechat rekord pro další generace k překonání,“ prohlásil.

O zatím nejlepší výsledek české výpravy v Kolumbii se postarala koulařka Katrin Brzyszkowská. Výkon 15,06 metru jí vynesl sedmé místo, vyhrála obhájkyně Miné de Klerková z JAR (17,17).