Tkáčová získala na juniorském MS bronz v atletickém sedmiboji

Tkáčová připravila o bronz Australanku Miu Scerriovou, jež se pohybovala mezi nejlepšími třemi od druhé disciplíny. Česká atletka byla čtvrtá po prvním dnu a před osmistovkou ztrácela na bronz 38 bodů, takže k zisku medaile potřebovala Scerriovou porazit o tři sekundy. Soupeřkám nastoupila v náběhu do druhého kola a vyhrála v osobním rekordu 2:16,77.

Druhou nejrychlejší soupeřku za sebou Tkáčová nechala o pět a půl sekundy, díky součtu 5601 Australanku předčila o 51 bodů a po čtvrtých místech na mistrovství Evropy juniorů a dorostu získala svou první medaili. Zvítězila Chorvatka Jana Kočšaková (5807) před Švýcarkou Luciou Acklinovou (5755). Druhá česká vícebojařka Adéla Hanáková byla se ziskem 4976 bodů čtrnáctá.

„Už jsem se trošku bála, že to zase nevyjde, ale na té osmistovce jsem si to vybojovala. Holky nechtěly běžet, tak jsem za to vzala už po 350 metrech a naštěstí Australanka vůbec nestihla zareagovat. Poslední dvoustovka už teda bolela brutálně, ale jsem ráda, že jsem to vydržela,“ uvedla Tkáčová ve videu na webu Českého atletického svazu.

V soutěži se mohla opřít o běžecké výkony, nejrychlejší byla na 100 metrů překážek, 200 metrů i v závěrečné půlce. „Věděla jsem, že máme hodně naběháno, že jsem připravená, takže jsem tomu věřila,“ řekla svěřenkyně trenérky Jany Feilhauerové.

Do finále na 400 metrů postoupila bez problémů olympionička Lurdes Gloria Manuel, jež ve středu absolvovala rozběh i semifinále, v němž zaběhla nejrychlejší čas 51,91. Do finále tyčky se kvalifikoval Jan Krček.