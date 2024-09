Medaile nespadly z nebe, Manuel má před sebou nejtěžší období, vědí atleti

„Už před šampionátem jsme věděli, že naděje na medaile máme. Věřili jsme ve tři, ale nakonec to dopadlo úplně jinak,“ vypočítává vedoucí výpravy Jana Sobčíková.

Dvě jasné medailové naděje totiž rychle vzaly za své. Půlkař Jakub Dudycha kvůli zranění na šampionát vůbec neodcestoval a dálkař Petr Meindlschmid po sérii přešlapů nepostoupil z kvalifikace.

Vedle úspěchů od favorizovaných Lurdes Glorie Manuel a Tomase Järvinena tak nakonec přišly medaile z překvapivých míst: koulařského sektoru (Martina Mazurová), tyčkařského sektoru (Jan Krček), sedmiboje (Adéla Tkáčová) a čtvrtky překážek (Michal Rada).

„Všichni jsme ty medaile oslavovali společně. Chtěla bych všem pogratulovat, protože odvedli spoustu práce a myslím, že se nám povedly úžasné výkony,“ září Manuel, která si pro zlato na hladké čtvrtce doběhla už v pátek a zbylé dva dny šampionátu mohla podporovat své reprezentační kolegy z tribun.

Táborská atletka patřila ve své disciplíně mezi favoritky, vždyť na červnovém mistrovství Evropy v Římě doběhla čtvrtá a na olympiádě se dostala do semifinále. Vedle ní například Michal Rada sice opanoval nedávný evropský šampionát do osmnácti let, že by měl ale hned bojovat o zlato v o stupeň vyšší kategorii, se nečekalo.

Přesto podle předsedy atletického svazu Libora Varhaníka šampionát v Limě jen potvrdil pozitivní tendenci, která se na juniorských kláních ukazuje už několik posledních let.

„Ty výsledky nespadly z nebe. Je to systematická práce, která ukazuje, že koncepce atletické reprezentace funguje. Pevně věřím, že se nám podaří v tom pokračovat a že talentované juniory dokážeme převést tím složitým obdobím přechodu mezi juniorskou a seniorskou kategorií, aby mohli sbírat úspěchy i v budoucnu,“ doufá Varhaník.

Zatím každý z čerstvých světových medailistů trénuje odděleně ve svém domácím prostředí, na čemž vzhledem k úspěchům nechce svaz nic měnit. Manuel i desetibojařského šampiona Järvinena ale čeká příští sezonu přechod mezi dospělé, což bývá ve všech sportech často problematický okamžik.

Výkonnostní rozdíl je veliký, výsledky nemusí přicházet tak rychle a mladým nadějím hrozí propad. Navíc musí řešit studium na vysoké škole, některé lákají na stipendia univerzity ve Spojených státech.

„Máme pět až šest atletů, kteří se mohou prosadit ve světové konkurenci. Přistupujeme k nim víceméně individuálně, protože každý má jiné potřeby, je z jiného regionu a studuje jinou školu. Snažíme se jim a jejich trenérům vytvořit podporu na míru,“ říká Sobčíková.

„Nebudeme si nic namlouvat, měli jsme juniorské mistry světa i v minulosti a nepovedlo se nám je dostat tam, kde bychom je rádi viděli. Ale věřím, že jsme se poučili,“ pokračuje s varováním Varhaník. „Rozhodně nechceme nikoho páčit z domácího prostředí. Myslím si, že tréninkový proces by měl pokračovat tam, kde jsou atleti zakořenění, ale my musíme okolo nich rozšířit realizační tým.“

Podle Varhaníka se jedná hlavně o lékařské zázemí a regeneraci. „Tu možná sportovci v tomhle věku nedokážou ocenit, ale má velký vliv na jejich závodní dlouhověkost.“ Momentálně ale mladí Češi možná podobně jako fyzioterapeuta budou potřebovat mentální kouče a sportovní psychology, kteří je dokážou provést přechodem do dospělé kategorie.

„Tohle životní období je extrémně složité. Cesta k úspěchu mezi seniory je dlouhá a nejde přeskočit. I když máme úžasné talenty a rozvíjet je bude stát za to, tak nějaký čas potrvá, než se dostanou k podobným úspěchům v elitě.“

Ničím z toho si ale zatím zlatí junioři z Limy nenechávají triumfální pocit zkazit.

Järvinen plánuje kvalifikaci na elitní světový šampionát následující léto, zatímco Manuel přemítá, jak na čtvrtce stlačit čas o 52 setin sekundy pod magickou hranici 50 sekund. Možná ne věkem, ale svými výkony totiž olympijská semifinalistka mezi světovou elitu patří.

„Bereme Lu jako seniorskou reprezentantku. Podobně jako Femke Bolová před pár lety, už i Lurdes přerostla svou kategorii,“ uzavírá Sobčíková.