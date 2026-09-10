Juniorské hvězdy v Běchovicích. Do závodu štafet vyběhne i světový šampion Rada

Nápad, že se společně zapojí do štafety, vznikl u jeho kamaráda a šestého muže juniorského světového finále na 400 metrů překážek Marka Váni. „Občas mám trošku střelené nápady, a tak se mi v hlavě zrodila myšlenka, že bychom si mohli s kluky zaběhnout běchovickou štafetu. Kupodivu na to kývli,“ vysvětlil.
„Já mám alespoň motivaci v září něco dělat. Moc se těším a věřím, že to bude super zážitek, i když poběžím distanci, která mi není úplně známá. Je to trošku výzva a ty já mám rád.“
|
Zapomenutý šampion Běchovic. Skládali mu básně, málem skončil jako kriminálník
K ní nemusel příliš dlouho přemlouvat ani Radu. „Na štafetu se moc těším. Markův nápad se mi líbil a myslím, že jsme ho všichni uvítali, takže nás ani nebylo těžké přesvědčit. Myslím, že si to společně užijeme a bude to příjemné zpestření.“
Překážkáře ve štafetě doplní pátý ze světové juniorské steeplechase Adam Červinka s šestým z oregonské patnáctistovky Filipem Toulem. „Na Běchovicích jsem ještě nikdy nezávodil, tak si tu slavnou trať aspoň kousek osahám. Moc se těším na atmosféru a na to, že si po delší době zaběhnu závod bez vyšších ambicí a s kamarády,“ vyhlíží Toul.
Štafety se v rámci závodu Běchovice – Praha letos poběží počtvrté. Při premiéře se zúčastnilo dvacet štafet, loni už bylo na startu 35 sestav a letos už je registrováno celkem padesát štafetových týmů, čímž se kompletně zaplnila kapacita. Úseky jsou rozděleny na jeden, dva, čtyři a tři kilometry, přičemž právě závěrečný úsek zahrnuje i legendární kopec Hrdlořezák.
|
Trainovaný Wolf a Mistr Uher, co nechtěl nosit číslo. Jaký byl první ročník Běchovic
Loni se na start postavila štafeta složená z legend české atletiky, zúčastnila se dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa v hodu oštěpem Barbora Špotáková, bývalý světový rekordman v desetiboji a olympijský vítěz Roman Šebrle a dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová. Doplnil je předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník